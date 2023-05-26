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Yavaş açıkladı: Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu’ndan makam istemiş

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ikinci turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı desteklemeye karar veren Sinan Oğan’ın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan makam talep ettiğini söyledi.
Yavaş açıkladı: Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu’ndan makam istemiş

14 Mayıs’taki ilk turda yüzde 5,17 oy alan Sinan Oğan’ın ikinci turda millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemesi umuluyordu ama desteğini pazarlık unsuru haline getiren Oğan, görüşmeler sonucu Erdoğan’ın tarafına geçti.

Bu sayede dün TRT’ye çıkma fırsatı bulan Oğan, “Kemal Kılıçdaroğlu’ndan hiçbir talebim olmadı. Seçimi kazanacağına dair hiçbir ikna edici bir şey kullanmadı” iddiasında bulundu. 

Ancak Mansur Yavaş bu iddiayı yalanladı. Oğan’ın ‘tabanını ikna etmek için makam istediğini’ belirten Yavaş, ona şöyle seslendi“Hayır Sinan bey, sayın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan makam talebiniz oldu. Hem de ‘Tabanımı ikna etmek için kamuoyuna deklare edilmesi gerekir, aksi halde ikna edemem’ dediniz. Cumhur İttifakı’ndan talebiniz olduğunu duymadık. Şimdi tabanınızı nasıl ikna edeceksiniz merak ediyorum.”

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