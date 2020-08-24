  • BIST 1.112
  • Altın 460,048
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6995
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAPilli:1977 test 10 pozitif vaka

Yavaş'tan 565 STK'ya 'bütçeyi birlikte hazırlayalım' çağrısı

»
2021 yılı mali bütçe çalışmalarını başlatan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bütçe hazırlama sürecinde destek talep ederek 565 sivil toplum kuruluşuna mektup gönderdi.
Yavaş'tan 565 STK'ya 'bütçeyi birlikte hazırlayalım' çağrısı

2021 yılı mali bütçe çalışmalarını başlatan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bütçe hazırlama sürecinde destek talep ederek 565 sivil toplum kuruluşuna mektup gönderdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 565 sivil toplum kuruluşuna mektup göndererek, "2021 mali yılı bütçemizi birlikte hazırlayalım. Kaynakların paylaşımı ve kaynak ayrılmasını istediğiniz projelerinizi görüş ve önerilerinizle birlikte bizimle paylaşın” dedi.

​Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, demokratik yönetişim kültürünün yaygınlaşması amacıyla Ankara'daki 565 STK’ya gönderdiği mektubunda kent yönetiminde karar alma sürecine tüm paydaşları dahil etmek istediğini anlatan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak katılımcılık saydamlık ve hesap verme sorumluluğu kavramlarını yönetim anlayışı olarak kabul ediyor, gelişmesi ve kurumsallaşması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nitekim stratejik plan, performans planları, bütçeler yanında bütçe uygulama sonuçlarını da düzenli olarak internet sayfamızdan paydaşlarımızın bilgisine sunarak saydamlık ve hesap verme sorumluluğu açısından önemli bir adım atmış bulunuyoruz."

'Önemli kararların ortak akılla alınmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz'

Üniversitelerden meslek kuruluşlarına kadar birçok paydaşa çağrıda bulunan Yavaş, 2021 mali yılı bütçesinin kullanımına ilişkin her türlü görüş ve öneriye açık olduklarını ise şu sözlerle anlattı:

"Sınırlı bütçesel kaynakların hangi önceliklere göre nasıl kullanılacağının planlanmasına kamu kurumları, meslek kuruluşları, üniversiteler, STK’lar, vatandaşlar gibi yerel hizmetlerden yararlanan bütün paydaşların katılmasını temel yönetim anlayışı olarak kabul ediyoruz. Katılım süreci belediyemiz ile paydaşlarımız arasında ilişkilerin gelişmesine, Başkentimizin geleceğini ilgilendiren önemli kararların ortak akılla alınmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

Öneriler internet üzerinden alınacak

Kovid-19 salgını nedeniyle salon toplantıları ve yüz yüze görüşmelerin yapılamadığını vurgulayarak belirten Yavaş, tüm görüş ve önerileri internet ortamında alacaklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oluşturduğumuz 'http://www.ankara.bel.tr/stk-tablo' adresinden bütçe hazırlık sürecine katılarak, 2021 mali yılı bütçesinde kaynakların paylaşımı ve kaynak ayrılmasını istediğiniz projelerinizle ilgili görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilir veya doğrudan yazılı olarak Mali Hizmetler Daire Başkanlığına iletebilirsiniz. Yapacağınız her türlü katkının, kaynaklarımızın Başkentimiz Ankara’nın ve sizlerin hizmet gereksinimlerine uygun olarak paylaştırılmasına, etkin ve verimli kullanılmasına katkı sağlayacağınızdan emin olmanızı isteriz.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yurtiçi Kargo’dan Rana Batı'nın adresini paylaşan çalışan hakkında yeni açıklama geldi24 Ağustos 2020 Pazartesi 15:24
  • Bakan Selçuk'tan 'uzaktan eğitim' açıklaması24 Ağustos 2020 Pazartesi 14:45
  • İçişleri Bakanlığı'ndan SMS ile Giresun'da tehlike uyarısı24 Ağustos 2020 Pazartesi 13:04
  • FSVTS: Türkiye’nin S-400’ü yeniden ihraç etmesi ihtimal dışı24 Ağustos 2020 Pazartesi 13:00
  • Yunanistan, Türkiye'ye 'karşı Navtex' ilanıyla yanıt verdi24 Ağustos 2020 Pazartesi 12:57
  • FOX’tan Fatih Portakal açıklaması24 Ağustos 2020 Pazartesi 12:00
  • Oruç Reis İçin Yeni Navtex24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:36
  • Giresun'da yaşanan selde hayatını kaybedenlerin sayısı 8 oldu!24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:14
  • Fatih Portakal’ın Fox TV’den istifa ettiği iddia edildi24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:37
  • Türkiye’de Kabine bugün toplanacak24 Ağustos 2020 Pazartesi 08:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti