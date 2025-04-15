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Yavaş’tan AB-Orta Asya Zirvesi’ne Tepki: “KKTC’nin Statüsü Zedeleniyor”

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Yavaş, Türkiye Cumhuriyeti’ni kararlı ve etkin bir diplomatik duruş sergilemeye davet ederken, kardeş devletlerin de bu “yanlıştan dönmesi” gerektiğini kaydetti.
Yavaş’tan AB-Orta Asya Zirvesi’ne Tepki: “KKTC’nin Statüsü Zedeleniyor”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Avrupa Birliği’nin Semerkant’ta düzenlediği AB-Orta Asya Zirvesi’nde açıklanan 12 milyar Avroluk yatırım paketine ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Yavaş, 3,5 milyar Avroluk yatırımın Türkiye üzerinden Orta Koridor’a ayrılmasının olumlu bir gelişme olduğunu belirtirken, bazı şartların endişe verici olduğunu ifade etti.

Yavaş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) vetosunu aşmak amacıyla, bazı Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine GKRY’yi “Kıbrıs Cumhuriyeti” olarak tanıma ve büyükelçi atama yönünde baskı yapıldığına dair iddiaların ciddi bir kaygı yarattığını söyledi.

Kardeş ülkelerin bu yönde adımlar atmasının ve zirve bildirisine bu yönde ifadelerin girmesinin düşündürücü olduğunu vurgulayan Yavaş, Türkiye’nin sessizliğinin dış politikada bir zaafiyet görüntüsü doğurduğunu ve bu tavrın bilinçli bir tercih izlenimi yarattığını belirtti.

Açıklamasında, “Bu durumda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin siyasi statüsü zedelenmiş, milli menfaatlerimiz ise görmezden gelinmiştir” diyen Yavaş, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğine saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Yavaş, Türkiye Cumhuriyeti’ni kararlı ve etkin bir diplomatik duruş sergilemeye davet ederken, kardeş devletlerin de bu “yanlıştan dönmesi” gerektiğini kaydetti.

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