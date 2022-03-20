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Yaz aylarında serinlemek için mağarayı karla doldurdular

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Yaz aylarında serinlemek için mağarayı karla doldurdular
Yaz aylarında serinlemek için mağarayı karla doldurdular

AA’nın haberine göre Derebucak’ta 1700 metre rakıma sahip Kocadağ’ın zirvesinde bulunan mağaralara martta yapılan kar doldurma faaliyetleri tamamlandı.

Mart başında Cula Deliği’ne kar depolanmasının ardından 4 kilometre mesafedeki kayalıkların atlında Poyraz Karlığı adı verilen mağaraya da ilçede yaşayanlar tarafından tonlarca kar depolandı.

Kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu dağlık alanda bir araya gelen bölge halkı, saatlerce devam eden çalışma sonunda 8 metre derinliğinde ve 4 metre genişliğindeki Poyraz Karlığı’na kar doldurdu.

Testereyle küp şeklinde kesilen kar blokları küreklerle mağaraya istiflendi. Kar basma işlemi bittikten sonra karların üzeri naylonlarla kapatıldı.

Mağaranın karla doldurulmasının ardından katılımcılara yemek ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Bölgede bahar başlangıcında mağaralara depolanan kar, yaz aylarında davetlerde serinlemek amacıyla kullanılıyor.

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