YDP: Anket Çalışmalarına Yasal Bir Düzenleme Yapılmalıdır

Bilindiği gibi psikolojik manipülasyon; Toplumları, insanları kendi bilgileri dışında veya istemedikleri halde etkileme veya yönlendirilmesi anlamına gelmektedir. Bu sebeple ileri demokrasilerin uygulandığı çağdaş ülkelerde Anket firmalarının manüpülatif sonuç açıklamaları çok ciddi yaptırım ve cezai kurallara bağlanmıştır.

Ülkemizde özellikle Türkiye kaynaklı bir anket firmasının, her seçim döneminde, yarışmacı parti veya siyasilerden para karşılığında sipariş usulü anket sonucu yayınladığı artık ayyuka çıkmıştır. Bu firmanın anket sonuçlarının doğruluğu veya yanlışlığı ayrı bir konudur. Önemli olan seçmen üzerinde yarattığı algı ile sonuçları etkilemesidir.

Bu anket firmasının Genel seçim veya Cumhurbaşkanlığı seçimleri bir yana, iktidar partisinin Genel Başkanlık yarışında dahi adayları dolaşıp para istediği iddiaları ayyuka çıkmış ve artık bardak taşmıştır.

Bu sebeple Meclis, anket firmalarının seçim döneminde yapıp yayınlayacağı anketler ile ilgili ciddi bir yasal zemine oturtmalıdır. Aksi taktirde parası olanın rahatça psikolojik manipülasyon yaratabileceği böyle bir ortamda demokrasiden bahsedilemez.

Meclisi bu konuda derhal göreve davet ediyoruz.

Saygılarımızla

Ahmet Yönlüer

Genel Başkan yardımcısıa