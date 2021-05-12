YDP Parti Meclis üyesi Fidan, partiden istifa etti!

YDP eski Genel Sekreter yardımcısı ve Parti Meclis üyesi Songül Fidan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada:

“11.5.2021.tarihinden itibaren #yenidendoguspartisi ve #pmmeclisi görevinden ve üyeliğinden istifa ediyorum. Bu saatten itibaren yeniden doğuş partisi ile ben ailem yanımda olan üyelerimle birlikte istifa ediyoruz. Islak imzalı istifalarımız en kısa zamanda yetkili mercilere ulaşıp basın açıklaması yapılacaktır” dedi.

