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YDP, Yedikonuk Ve Büyükkonuk Köylerini Ziyaret Etti

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Yeniden Doğuş Partisi dün akşam Yedikonuk ve Büyükkonuk köylerini ziyaret ederek Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını sürdürdü.
YDP, Yedikonuk Ve Büyükkonuk Köylerini Ziyaret Etti

Yeniden Doğuş Partisi dün akşam Yedikonuk ve Büyükkonuk köylerini ziyaret ederek Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını sürdürdü.
YDP’den verilen bilgiye göre, Yedikonuk’ta konuşan YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkan adayı Erhan Arıklı, seçim bildirgesinden önemli başlıkları aktardı. Arıklı, bu seçimlerin son Cumhurbaşkanlığı seçimi olacağını, bundan sonraki seçimin mutlaka “KKTC Devlet Başkanlığı” seçimleri olacağını savundu.
Arıklı, “KKTC’de uygulanan Demokratik Parlamenter Sistem artık yürümüyor. Bu sistem artık değişmeli. Yanı başımızda çatır çatır yürüyen bir Başkanlık Sistemi var. 1960’ta kurulan Cumhuriyet de Başkanlık Sistemi’ne dayanıyordu. Bu sistem değişmedikçe istikrar olmaz ve popülizmle partizanlık son bulmaz. Bu sistem değişmeli, değişecek” dedi.

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Büyükkonuk’ta konuşan YDP Genel Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz ise, bölge halkının geçen seçimlerde intikam ve kızgınlık duygularıyla oy kullandığını söyleyerek; “Artık böyle bir lüksümüz yok. Bu seçim bizim kader seçimimiz. Milli meselelerde kızgınlık olmaz” dedi.

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