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YDP’de 4 yeni vaka

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YDP’de 4 yeni vaka
YDP’de 4 yeni vaka

Yeniden Doğuş Partisi’nde karantina otelinde olan 10 kişinin dördünde daha Covid-19 testi pozitif çıktı. İki vakanın hiçbir semptom göstermediği, diğer iki vakanın ise hafif semptom gösterdiği belirtildi.

Yeniden Doğuş Partisi’nde karantina otelinde olan 10 kişinin dördünde daha Covid-19 testi pozitif çıktı. İki vakanın hiçbir semptom göstermediği, diğer iki vakanın ise hafif semptom gösterdiği belirtildi.

YENİDÜZEN’e konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, karantina otelinde olan 10 kişinin dördünde daha Covid-19 tespit edildiğini ifade etti.

“İnsanlar Pazar günü isyan edip eylem yapacaklar”

YDP’de çıkan pozitif vakaların ardından temaslıların temaslısı olan kişilerin de ‘ev karantinası’ yerine karantina otellerine götürülmesini eleştiren Arıklı, “Özok Yurduna götürüp bu insanları temaslı diye attılar, ne arayan var ne soran var. İnsanlar Pazar günü isyan edip eylem yapacaklar. Ne ateş ölçümü, ne hasta muayenesi yapıyorlar. Pazar günü eylem hazırlığı içindeler. Temaslılar veya temaslıların temaslılarını da alıyorlar, ev hapsi uygulanabilirdi. Bu olacak şey değil.” dedi.

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