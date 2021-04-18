YDP'de Denetleme Kurulu'na seçildi ama toplantıya çağrılmadı!!

Yeniden Doğuş Partisi’nin Denetleme Kurulu’na seçilen Mehmet Erol Muvali, Kurultayın ardından gerçekleşen ilk toplantıya davet edilmedi.

Toplantıdan sadece yarım saat önce kendisine haber verildiğini aktaran Muvali, sosyal medya hesabından YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’yı da etiketleyerek sitemde bulundu.

Mehmet Erol Muvali’nin paylaşımı şu şekilde:

Şimdi sorarım partiye gönül vermiş üye ve partililer..!

Çıkmış olduğumuz Yeniden doğuş parti serüvenine kimlik tespiti veya mevki makam yada iyi kötü ayrıştırarakmı bu organizasyonu yapıyorsunuz şahsen kendi adıma diyorumki..!

Üye,de bir makam,da bir olduğunu hatırlatır,

Bu ayrıştırılmış kişiye göre özel daveti esef ile kınıyorum.

Denetleme kurul üyesi

Mehmet Erol