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YDP'de görevden alınan Kaya açıklama yaptı :“Siyasi ahlaka aykırıdır, gerekli yanıt verilecek”

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Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, bugün Başkanlık Divanında görev değişikliği yaprak, Genel Başkan Yardımcısı olarak Başkanlık Divanına atadığı Ahmet Yönlüer ve Bülent Kaya’yı görevlerinden almıştı.
YDP'de görevden alınan Kaya açıklama yaptı :“Siyasi ahlaka aykırıdır, gerekli yanıt verilecek”

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, bugün Başkanlık Divanında görev değişikliği yaprak, Genel Başkan Yardımcısı olarak Başkanlık Divanına atadığı Ahmet Yönlüer ve Bülent Kaya’yı görevlerinden almıştı.

Görevden alınan Bülent Kaya, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Arıklı'yı sert eleştirdi “siyasi ahlaka aykırıdır” dedi

Bülent Kaya’nın açıklaması şöyle:

Yürüttüğüm Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinden apar topar ve hiçbir gerekçe gösterilmeden alınmam, Yeniden Doğuş Partisi siyasi duruşu ve inandığı değerlere ters olduğu kadar, genel siyasi teamül ve siyasi ahlaka aykırıdır. Hiçbir siyasi parti Genel Başkanı demokratik bir yarış içermesi gereken kurultayına az bir zaman kala yetkili kurullarını, kendine avantaj sağlamak dürtüsüyle değiştirmez, değiştirmemiştir.

Ne yazık ki Genel Başkanımız böyle antidemokratik bir hamle yapmıştır.

Değerlerine inandığım Yeniden Doğuş Partisi’nin değerli üyeleri 11 Nisan’daki kurultayımızda Genel Başkan’a gerekli yanıtı vereceklerinden hiçbir şüphem yoktur.

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