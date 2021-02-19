YDP'de işler iyice karıştı... Arıklı: Bunlar fitne yalan ve iftiradır dedi..a

Erhan Arıklı AHMET YÖNLÜERE CEVABIMDIR başlıklı bir paylaşım yaptı:

Önceki gün Genel Başkan Yardımcılığı görevinden aldığım Ahmet Yönlüer yaptığı açıklamada kendisini MYK üyeliğinden alarak kardeşimi atadığımı iddia etmiştir.

Bu söylem doğru değildir. Fitneye yol açacak bir yalan ve iftiradır.

Durum şudur;

Parti Tüzüğümüze göre Başkanlık Divanı 10 kişiden oluşur. Bunların 4 tanesi Genel Başkan kontenjanından 21 kişilik MYK da üye olarak görev yaparlar.

9 Ağustos 2021 Kurultayından sonra belirlediğimiz Başkanlık Divanı üyeleri arasında hem Ayhan Arıklı, hem de Ahmet Yönlüer de vardı. Her ikisi de aynı zamanda benim kontenjanımdan MYK ya atanmışlardı.

14 Ocak 2020 tarihinde yetkimi kullanarak Başkanlık Divanı üyeleri arasında değişime gittim. Ayhan Arıklı kendi isteği ile MYK üyeliğinden ve Genel Başkan Yardımcılığından azlini istedi. Aynı tarihte Genel Başkan Yardımcım Ahmet Yönlüeri de MYK üyeliğinden alarak, yerine bir başka arkadaşımızı görevlendirdik...

Hal böyle iken Ahmet Yönlüer bugün yaptığı açıklamada kendisini MYK üyeliğinden alarak kendisinin yerine Ayhan Arıklı yı atadığımı iddia etmiş, böylece yalan söylemiş iftira atmıştır.

Söylediklerimi teyit etmek isteyenler Google'ye "YDP yeni Başkanlık Divanı Üyeleri Belirlendi" diye yazarak araştırabilirler...