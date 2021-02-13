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YDP'de tartışma büyüyor... O Sayfanın yöneticisi Zaroğlu çıktı...

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YDP Genel Başkanı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, dün akşam saatlerinde kişisel sosyal medya hesabından, internet üzerinde yayınlanan ve künyesi bulunmayan “Yeni Kıbrıs” adlı bir gazetenin manşetini paylaşarak, gazeteyi çıkaranları “bitireceğini” belirtti
YDP'de tartışma büyüyor... O Sayfanın yöneticisi Zaroğlu çıktı...

YDP Genel Başkanı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, dün akşam saatlerinde kişisel sosyal medya hesabından, internet üzerinde yayınlanan ve künyesi bulunmayan “Yeni Kıbrıs” adlı bir gazetenin manşetini paylaşarak, gazeteyi çıkaranları “bitireceğini” belirtti. Yapılan araştırmadan Yeni Kıbrıs adlı gazetenin adminleri arasında Bertan Zaroğlu’nun da bulunduğu belirlendi.

Yeniden Doğuş Partisi içindeki koltuk savaşı sürüyor. Erhan Arıklı ile Bertan Zaroğlu arasındaki savaş bu kez sosyal medyada patlak verdi. Yeni Kıbrıs adlı künye bilgileri olmayan bir internet sayfası yayınladığı manşetinde Erhan Arıklı’yı hedef almasının ardından Arıklı kişisel sosyal medya hesabından açıklam yaptı.

Arıklı açıklamasında şunları kaydetti:

“Kargaların bile güleceği bir asparagas haber. Belli ki hortumunu kestiğimiz rant çevreleri şahsımı yıpratmak için künyesi bile belli olmayan (Arkasında kimin ve kimlerin olduğu belli) Bu tür paçavralarla beni yıpratmaya çalışıyorlar. Bilmiyorlar ki bu tür yalan haber ve dedikodularla beni yıldırmak şöyle dursun iyice hırslandırıyorlar. Onlara sözüm şudur; Alayınız gelsin alayınız… Sizi bitireceğim…”

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Öte yandan yapılan araştırmada hem sayfası hem de grubu bulunan Yeni Kıbrıs adlı gazetenin, grup yöneticilerinden bir tanesinin ise Bertan Zaroğlu olduğu gözlemlendi

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