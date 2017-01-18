YDÜ melekleri Almanya’da Rutronik Stars Kelteren ile karşılaşıyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin ilk deveresini ikinci sırada tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, mücadele ettiği Kadınlar EuroCup Top 16 eşleşmelerinin ilk maçına Alman ekip Rutronik Stars Keltern ile çıkıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi’nin deplasmana gideceği maç, 19 Ocak 2017 Perşembe günü, saat 21:00’da Keltern, Speiterlinghalle Spor Salonu’nda oynanacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, maç öncesi takımın EuroCuptaki ilerleyişini ve Alman takım Rutronik Stars Keltern ile çıkacakları maçı değerlendirdi.

KALAYCIOĞLU; “TEHLİKELİ BİR MAÇ İÇİN GEREKLİ HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK”

Zafer Kalaycıoğlu deplasmanda karşılaşacakları Rutronik Stars Keltern ile ilgili olarak da tehlikeli ve önemli bir maç olduğunu söyledi. Baş antrenör Kalaycıoğlu, “Bu maç ilk sekize kalmamız için önemli. Rakibi inceledik çok önemli ismler yok. Ancak çok önemli isimleri olmayan takımlar tehlikeli oluyor. Sahada aslan gibi mücadele ediyorlar. Özellikle oyuncular artık o takımdan kurtulup daha iyi bir takıma geçmek için kendilerini gösterecek fırsat olarak görüyorlar bu maçları ve aşırı bir motivasyonla çıkacaklardır sahaya. Bize Almanya’da ki gurbetçi kardeşlerimizin destek vermesini bekliyoruz. Çalışmalar yaptık bunun için. Taraftar desteği bizi mutlu edecek. Her ne kadar zor bir maç olmayacağını söylesekte bizim hedefimiz daha yukarılar. O yüzden sahada iyi mücadele vereceğiz. İnşallah kazasız belasız bu turu geçeriz” ifadelerini kullandı.

ZAFER KALAYCIOĞLU: “SON 4‘E KALDIĞIMIZ ZAMAN YAKIN DOĞU’NUN GERÇEK GÜCÜNÜ GÖSTERECEĞİZ...”

Avrupdaki Top 16 maçlarının ilk sekize kalmak için önem taşıdığna dikkat çeken Zafer Kalaycıoğlu, “Yine bir eşleşme olacak. Bir 8, iki 7 satütüsü ile devam edecek, sonra 4’e kaldığımız zaman Yakın Doğu Üniversitesi’nin gerçek gücünü göstereceğimiz maçlar ve sınavlar başlıyor olacak bizim için. Çünkü EuroCuptan 4 takım kalmış oluyor, Eurolegue’de de iki bayan grubu var 5. ve 6. olan her gruptan ikişer toplam 4 takım daha geliyor. Kura çekilecek bu 8 takım arasında. O eşleşmede elemeli, çabuk bir eleme maçı oynanacak. Orada ev sahibi olma avantajını yakalamak için grup maçlarına çok dikkat ederek oynadık ve başarılı olduk. Top 16’ya çıkan ilk takımla aramızda sadece 2 sayılık averaj farkı var. İkinci sırada olmamızda önemli bir avantaj oldu. Eurolegue takımı ile eşleştiğimiz zaman ev sahibi olma şansını siz kazanıyorsunuz. Ayrıca yine ikinci olunca da 3.ve 4. sıradaki takımlarla da ev sahibi olma şansı yakalıyorsunuz ki şu an Galatasaray veya Kayseri olacak gibi gözküyor. Bu ev sahibi olma şansını en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Bu yaptığımız dikkatli, özen gösterdiğimiz skor avantajını oralarda da kullanmak istiyoruz. Bunu gerçekleştirdiğimiz takdire finale kadar da gideriz inşallah” dedi.