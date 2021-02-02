Yeme OKKALI zama tepki! Naimoğulları'ndan "Binboğa'dan yem almayın" çağrısı...

Binboğa Yem Fabrikası’nın torba yem fiyatlarına yüzde 15-20 oranında zam yapması, pandemi sürecinde güçlükle ayakta duran hayvan üreticilerini daha da zora soktu.
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, üreticilere “Binboğa’dan yem almayın” çağırısı yaptı.Yem fiyatının 130 TL’den 160 TL’ye çıkarıldığını söyleyen Mustafa Naimoğulları, yani bunun da yüzde 15 ile yüzde 20 arasında zam yapıldığı anlamına geldiğini belirtti.
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