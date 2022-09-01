Yemek yedikten sonra mide bulantısı yaşayan vatandaşlar, bunun nedenine ilişkin detaylara ulaşmak istiyor. Birçok sebebe bağlı olan mide bulantısına dair detaylar için haberimizi okuyabilirsiniz...

Yemek yemek dünyanın en güzel şeyi olabilir...

Ancak bazı durumlarda yediğimiz yemeğin tadına varamıyoruz. Çok iyi bir öğün yememize rağmen mide bulantısı baş gösterebiliyor.

Yemek yedikten sonra direk kusan insanlar, uzun bir süre yemek yemek istemiyor. Bu durum iştah kapanmasına kadar gidebiliyor.

Yemekten sonra mide bulantısı ve kusmanın birden fazla sebepleri olabiliyor.Bu durum bazen strese bağşı olabilirken bazen ise ciddi hastalıkların belirtisi olabiliyor.

Uzun süre devam eden mide bulantılarınız varsa ve buna kusma eşlik ediyorsa mutlaka bir doktora başvurun.

Ancak sebeplerini öğrenip, kendi imkanlarınızla çözüm bulmak istiyorsanız haberimizi okuyun.

Birden fazla belirtisi olan yemekten sonra mide bulantısını "13'e" indirerek, çözüm bulmanızı kolaylaştırdık.

Peki, Yemekten sonra mide bulantısı neden olur? Yemekten sonra mide bulantısının nedenleri nelerdir? İşte yanıtı..

Yemekten sonra mide bulantısının 13 nedeni

GIDA ZEHİRLENMESİ

VİRAL YA DA BAKTERİYEL ENFEKSİYON

GEBELİK

MİGREN

VERTİGO

REFLÜ

AŞIRI YEME

DİYABET

İLAÇLAR

SAFRA KESESİ HASTALIĞI

PANKREATİT

STRES

ÇÖLYAK HASTALIĞI

GASTRİT

Yemekten sonra yaşanan mide bulantısı nasıl geçer?

Yemekten sonra mide bulantısı yaşıyorsanız eğer, tuzlu kraker yemeyi deneyin.

Az miktarda da zencefil tüketebilirsiniz. Mutlaka dinlenen ve mide bulantınız hafifleyene kadar kendinizi yormayın.

Ancak evde yaptığınız tüm tedavilere rağmen bulantınız geçmezse, mutlaka bir doktora başvurun.

Çünkü geçmeyen mide bulantıları basit olmayabilir ve altta yatan nedenleri önemli olabilir. Bu yüzden dikkate almakta fayda var.

Ancak maddeler halinde sıralarsak;