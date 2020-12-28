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Yeni Akit yazarı Dilipak: Artık Bill Gates’e filan kızmıyorum

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"Bizimkilerin gözleri var görmüyorlar, kulakları var duymuyorlar, kalpleri var hissetmiyorlar"
Yeni Akit yazarı Dilipak: Artık Bill Gates’e filan kızmıyorum

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Ey milleti merhume, sabah oldu uyan. / Sana az geldi ezanlar, diye ötsün mü bu çan. Ne Kürtlük, ne Türklük kalacak aç gözünü..! / Dinle peygamber-i Zişanın ilahi sözünü.Veriniz baş başa zira sonu hüsranı mübin. / Ne hükümet kalıyor ortada, billahi ne din. 'Medeniyet' size çoktan beridir diş biliyor. / Evvela parçalamak, sonra da yutmak diliyor. Artık Bill Gates’e filan kızmıyorum. Adamlar saklamıyor, davul çala çala geliyorlar. Bizimkilerin gözleri var görmüyorlar, kulakları var duymuyorlar, kalpleri var hissetmiyorlar." görüşünü savundu. 

Dilipak yazısında, “Dünya 5’ten büyüktür' diyorduk, şimdi BMGK’nın terör tanımına uygun alelacele yasa çıkarıyoruz. Söylüyorum, kendilerini gömecekleri bir mezarı kazıyorlar kendi elleriyle. Cellatlarının bıçaklarını bileyliyorlar. Kaçtıklarını sandıkları şeye doğru koşuyorlar. BM Güvenlik Konseyi’nin normlarına, 'norm'una tabi oluyoruz. 'Norm' dedikleri yasa üstü bir kural. Bu normlara aykırı yasa yapmak değil, yorum bile yapamazsınız. Bakın 'İlah' 'hüküm koyucu' demek. Yani o hükmün de bağlı olacak bir 'üst hüküm' var. O da ulusal ötesi evrensel bir değer taşıyor. Buna 'Norm' diyorlar. 'Meşru' nasıl 'Şeriata uygun' anlamına, 'Gayri meşru' Şeriata uygun değil anlamına geliyorsa, 'Normal' dediğiniz şey 'Norma uygun', 'anormal' dediğiniz şey 'norma uygun değil' anlamına geliyor. Hemen söyleyeyim, ben “anormal”im bu anlamda. Onların standartlarına uygun değilim, bedenen, aklen ve ruhen. Onların normuna uygun olmaktan da Allah’a sığınırım." ifadesini kullandı. 

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