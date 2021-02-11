  • BIST 1.546
  • Altın 412,493
  • Dolar 7,0240
  • Euro 8,5253
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAPilli:48 pozitif vaka!

Yeni Akit yazarı Kavaklı: Robert Koleji, TED Kolejleri, Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ neden İngilizce eğitim veriyor, Türkiye muz cumhuriyeti mi?

»
Yeni Akit yazarı Kavaklı: Robert Koleji, TED Kolejleri, Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ neden İngilizce eğitim veriyor, Türkiye muz cumhuriyeti mi?
Yeni Akit yazarı Kavaklı: Robert Koleji, TED Kolejleri, Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ neden İngilizce eğitim veriyor, Türkiye muz cumhuriyeti mi?

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Erkan Kavaklı "Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanımızın rektör atamasıyla başlayan protestolar Gezi olaylarına evriliyor, rektör ataması üzerinden muhalefet yapılıyor. Boğaziçi Üniversitesi İngilizce eğitim yapıyor. Amerika’da Türkçe eğitim veren üniversite var mı? Yok, elbette. Türkiye’de neden İngilizce eğitim veren üniversite, lise ve ilkokullar var? Türkiye sömürge ülkesi mi?" görüşünü savundu. 

 

Kavaklı yazısında, "Robert Kolej, TED Kolejleri, Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ neden İngilizce eğitim veriyor? Mütekabiliyet şartı neden aranmıyor? Türkiye muz cumhuriyeti mi? Fransa’da bir milyondan fazla Türkiye kökenli vatandaşımız var. Orada Türkçe eğitim veren ilkokul, ortaokul, lise, üniversite var mı? İngilizce, Fransızca, Almancaya tanınan ayrıcalığın sebebi nedir? Yabancı dille eğitim yapacak okullarda mütekabiliyet esası aranmalı. Mezunlarının devşirilip yurtdışına gönderilmesinin ve hele eğitimlerini tamamladıktan sonra oralarda kalmalarının önüne geçilmeli. Eğitim ana dille yapılmalı. Asımın Nesli İngilizce, Fransızca, Almanca eğitimle sağlanmaz. Bu okulların Anadolu lisesi özelliği kaldırılarak mahalle lisesi olmaları sağlanmalı." ifadesini kullandı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Araştırma: İstanbullunun yüzde 57.1’i geçinecek kadar para kazanamıyor, yüzde 23'ü işten çıkarılmaktan korkuyor11 Şubat 2021 Perşembe 18:17
  • Sinemacılardan Boğaziçi direnişine destek açıklaması11 Şubat 2021 Perşembe 18:16
  • CHP'li Enis Berberoğlu, yeniden milletvekili oldu11 Şubat 2021 Perşembe 18:16
  • 'Fakirlik iğrençtir, mezarda ölüleri bile kokar' diyen öğretmene 5 ay hapis11 Şubat 2021 Perşembe 16:23
  • Enis Berberoğlu Milletvekili Vasfını Yeniden Kazandı11 Şubat 2021 Perşembe 16:21
  • Türkiye Sağlık Bakanı Koca: 100 Milyon Dozdan Fazla Covid-19 Aşısı İçin Anlaşmalar Tamamladı11 Şubat 2021 Perşembe 13:05
  • Ülkücülerden 'Tabu'ya alternatif oyun: Ocaktabul11 Şubat 2021 Perşembe 09:19
  • Wesley Sneijder, takım satın alıyor10 Şubat 2021 Çarşamba 22:57
  • Akşener'den 'uzay programı' yorumu: 5 müteahhit çok sevinçlidir, acaba hangisi alacak?10 Şubat 2021 Çarşamba 22:47
  • Koyun sürüsünü görüntüleyen dronu kangal havada kaptı10 Şubat 2021 Çarşamba 21:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti