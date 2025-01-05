Yeni araştırmada şaşırtıcı sonuç: Alzheimer'ın ardında uçuk virüsü var

Çalışmada ayrıca Alzheimer hastalığında zararlı olduğu düşünülen tau proteininin başlangıçta beyni virüse karşı koruyabildiği tespit edildi.

Pittsburgh Üniversitesi araştırmacıları, Alzheimer hastalığı ile herpes simpleks virüsü-1 (HSV-1) arasında şaşırtıcı bir bağlantı keşfetti.

Hakemli bilimsel dergi Cell'de yayınlanan çalışmada herpes enfeksiyonlarının Alzheimer'da rol oynayabileceği ileri sürüldü.

HSV-1, ağız çevresi, dudak kenarı gibi bölgelerde uçuk olarak bilinen döküntülere yol açan ve en sık karşılan herpes virüsü.

Araştırmacılar hayatını kaybeden Alzheimer hastalarının beyin dokusu örneklerinde HSV-1 ile ilişkili protein formları tespit etti.

Virüs proteinlerinin büyük bir kısmı, Alzheimer patolojisinin ayırt edici özelliklerinden biri olan tau proteini birikimlerinde ve hastalığın tüm evrelerinde özellikle savunmasız kalan beyin bölgelerinde yer alıyordu.

Tau proteini özellikle merkezi sinir sistemi nöronlarında bulunan bir protein. Alzheimer hastalarında ise beynin belirli bölgelerinde bu proteinin yüksek oranda biriktiği biliniyor.

Çalışmada ayrıca tau proteinlerinin başlangıçta beyni virüse karşı koruyabildiği, ancak daha sonra beyin hasarına yol açtığı ortaya kondu.

Bu bulgular enfeksiyonları ve beynin bağışıklık tepkisini hedef alan yeni tedavilere yol açabilir.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Or Shemesh, "Çalışmamız, tau proteininin sadece zararlı olduğu yönündeki geleneksel görüşe meydan okuyor ve başlangıçta beynin bağışıklık savunmasının bir parçası olarak hareket edebileceğini gösteriyor," dedi.

"Bu bulgular enfeksiyonlar, bağışıklık tepkileri ve nörodejenerasyon arasındaki karmaşık etkileşimi vurgulayarak, yeni bir bakış açısı ve tedavi yöntemi geliştirmek için potansiyel yeni hedefler sunuyor."