Yeni Dönemde Bu Ülkenin Yenilikçi Gücü Olmaya Devam Edeceğiz

Kongre haftasına girmeleri dolayısıyla kamuoyuna yazılı açıklamada bulunan Halkın Partisi Genel Sekreteri Yenal Senin, hepimiz için daha güzel bir ülkeyi inşa etme kararlılığımız sürüyor dedi.

Kongre haftasına girmeleri dolayısıyla kamuoyuna yazılı açıklamada bulunan Halkın Partisi Genel Sekreteri Yenal Senin, hepimiz için daha güzel bir ülkeyi inşa etme kararlılığımız sürüyor dedi.

Gelecek hedefleri için dijitalleşme, buna bağlı interaktif süreçlerle üyesine daha çok fikrini soran ve günün koşullarına çok daha hızlı cevap veren, siyasi bir parti olma yolunda ilerlemeye devam edeceklerini söyleyen Senin, parti tüzüğünde bir takım değişikliklere giderek dijital ortamlarda daha hızlı karar alabilmenin önünü açtıklarını anımsattı.

Dijitalleşen Halkın Partisi

Dijital belge yönetimi ile ilgili son 6 aylık dönemde önemli mesafeler kat ettiklerini dile getiren Senin, “Her türlü evrakın takibini dijital ortamda yapabileceğimiz bir sistemi bu dönemde parti içinde etkin kıldık ve yönetişim bakımdan inanılmaz hızlara ulaşabileceğimizi yaşayarak gördük.” dedi. Bu ve benzeri sistemlerin ülke yönetiminde de etkin kılınması için çaba harcandığını söyleyen Senin, küçük ölçekte bunu uygulayabilen bir parti olarak, bunun ülkemizin geleceğine dönük plan ve projelerimizi hayata geçirmekte kararlılığımızın bir göstergesidir ifadelerine yer verdi. Dijitalleşme yönünde atılacak bütün adımları bitirmediklerini sözlerine ekleyen Senin, projeler tamamlandıkça açıklanacak dedi.

Her Adımda Denetim

Etkin bir denetim sistemini parti içinde inşa ettiklerini söyleyen Senin, “partinin kasasına giren her kuruş paranın anında takibini yaparak, anında hesap verebilen bir sistemin varlığına işaret etti. İyi yönetimin gereklerinden bir tanesi hesap verebilen bir yapı iken ikincisi ise kaynakların doğru kullanımıdır.” Dedi. Halkın Partisi’nin ayağını yorganına göre uzatan, kaynaklarını doğru kullanan, hesap verebilen ve ülkeyi yöneten partilerden biri olarak kendi içinde hiç borcu olmayan bir parti olduğunu sözlerine ekledi.

Politik Açılım

Kongre sonrası partinin politik tezleri üzerine yeniden düşünme imkânı elde edeceklerini ve yaşamın kendisini dayattığı alanlarda yeni çözüm önerileri sunacaklarını sözlerine ekleyen Senin, değişim heyecanını içinde barındırdıklarını ve buna hükümet tecrübesinin eklendiğini anımsattı. Bu yeni koşullar dikkate alındığında Halkın Partisi’nin ülkenin sorunlarını çözmeye dönük kapasitesinin daha da arttığını sözlerine ekleyen Senin, Kıbrıs Sorunu, Ekonomi ve bir dizi farklı başlıkta açılımlar olabileceğini dile getirdi.

Yarın Lefke İlçe Kongresi ile parti kongrelerinin başlayacağını dile getiren Senin, bu sürecin Genel Kongre ile son bulacağını söyledi. “Kongremizin partimize ve ülkemizin aydınlık yarınlarına anlamlı bir katkı sunmasını dilerim” diyerek sözlerini sonlandırdı.