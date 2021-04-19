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Yeni kararlar bugünden itibaren uygulamaya girdi

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Bakanlar Kurulu’nun, Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle, son toplantısında aldığı sokağa çıkma yasağıyla ilgili ek tedbirler, bugün uygulamaya girdi.
Yeni kararlar bugünden itibaren uygulamaya girdi

Bakanlar Kurulu’nun, Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle, son toplantısında aldığı sokağa çıkma yasağıyla ilgili ek tedbirler, bugün uygulamaya girdi.

 

Son haftalarda olduğu gibi dün de tam sokağa çıkma yasağı uygulandı; eczane, fırın ve benzin istasyonları dışında her yer kapatıldı.

 

Bakanlar Kurulu’nun perşembe günkü son toplantısında alınan karar uyarınca, bugünden itibaren 26 Nisan Pazartesine kadar, hafta içi ve cumartesi gece 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Daha önce geceleri sokağa çıkma yasağı 22.00’de başlıyordu.

 

Pazar yine tam kapalı olacak. Cumartesi saat 21.00 ile pazartesi 05.00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

 

Marketlerin çalışma saatlerinde de bir saat kısaltmaya gidildi. Bakanlar Kurulu kararına göre, bugünden itibaren marketler sabah 07.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında açık olacak.

 

Cumartesi açık olan sektörler 10.00 – 18.00 saatleri arasında hizmet verecek. Bu karar 21 Nisan tarihinde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından yeniden değerlendirilecek.

 

Kamuda tüm kurum ve kuruluşlar pandemi kuralları çerçevesinde normal çalışma düzenine devam edecek. Kahvehane, kıraathane, kafeterya ve lokallerin dış mekanları ve kapalı alanlarının azami üçte biri kullanılabilecek. Nargile kesinlikle yasak… Yoğun vaka artışı nedeniyle toplu ibadet ve iftar yemekleri de yapılmayacak. Açık olan iş yerlerinde 5 metrekareye bir kişi düşecek şekilde hizmet verilmeye devam edilecek.

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