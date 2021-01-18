  • BIST 1.557
  • Altın 441,889
  • Dolar 7,4720
  • Euro 9,0240
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara -6 °C
SON DAKİKA1560 test,11’i yerel 12 pozitif vaka

Yeni Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu seçildi

» »
Yeni Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu seçildi
Yeni Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu seçildi

Cumhuriyet Meclisi'nde yapılan oylamayla yeni Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu seçildi.

Oylamaya 48 vekil katıldı.

Oylamada Önder Sennaroğlu  26  kabul 20 ret oyu  ve 2 çekimser oy aldı.

 

Önder Sennaroğlu kimdir

(d. 1957, Büyükkonuk, Kıbrıs) KKTC'li siyasetçi.

1984 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni Ziraat Yüksek Mühendisi olarak tamamlamıştır. Uzun yıllar Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu üyesi olmuş, 1997-1998 yılları arasında Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış, 1998 Genel seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi'nden İskele Milletvekili seçilmiş, 2005, 2009 ve 2013 erken genel seçimlerinde de CTP'den Milletvekili seçilmiştir. 2006 yılında oluşturulan CTP-ÖRP Koalisyon Hükümeti'nde Tarım ve Orman Bakanı olarak görev yapmış, 2013 yılında kurulan CTP-DP Koalisyon Hükümeti'nde Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı olarak görev yapmış, 2015 yılında kurulan UBP-CTP Koalisyon Hükümeti'nde ise Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanı olmuş ve bu görevi 20 Ekim 2015 tarihine dek bu görevi sürdürmüştür. 2016 yılında CTP'den istifa etmiş[1] ve 2017 yılı itibarıyla UBP'de siyaset yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

onder.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UBP bu kez Önder Sennaroğlu'nu aday gösterdi18 Ocak 2021 Pazartesi 17:33
  • Kıbrıslı Bahar Sevinç Survivor'da!18 Ocak 2021 Pazartesi 17:22
  • Erhürman: Enfeksiyon komitesi kararında yapılan revizyon yok hükmündedir18 Ocak 2021 Pazartesi 17:20
  • Ertuğruloğlu: “Konfederasyondan Bahsetmek Eşit Egemen Devlet İddiasından Vazgeçilmiş Gibi Algılanmamalı”18 Ocak 2021 Pazartesi 17:19
  • Meclis Genel Kurulu Toplantısında Yasa Gücünde Kararname Ele Alındı18 Ocak 2021 Pazartesi 17:14
  • “Hükümet Çözüm Değil, Maalesef Kaos Üretiyor”18 Ocak 2021 Pazartesi 16:43
  • Bütçe Maratonu Perşembe Günü Başlıyor18 Ocak 2021 Pazartesi 16:03
  • Cumhuriyet Meclisi'nde Bugün Aşı Ve Covid 19 Tedbirleri Konuşuldu18 Ocak 2021 Pazartesi 15:56
  • Halkın Partisi’nin yeni parti meclisi üyeleri belli oldu18 Ocak 2021 Pazartesi 15:55
  • Sıcak Süt Veren İşletmelere Soğuk Zincir Projesi Kapsamında Ödeme Yapıldı18 Ocak 2021 Pazartesi 15:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti