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Yeni NOTAM yayınlandı

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Yeni NOTAM yayınlandı
Yeni NOTAM yayınlandı

Yeni NOTAM yayınlandı

Yurt dışından gelenlere yönelik uygulanacak ev karantinası için yasal tüm hazırlıklar tamam. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, ev karantinası ile adaya gelecek olanların hangi şartlarda adaya ulaşacağı ve havaalanında uygulanacak prosedür ile ilgili üç maddelik NOTAM yayınlandı.

Yolcuların adaya özel izinle geleceği belirtilen duyuru üç maddeden oluşuyor. Uygulama ve yeni prosedürle ilgili açıklama şöyle:

TÜRK HAVAALANLARI İÇİN NOTAM 12 NİSAN 2021 TARİHİ İTİBARİYLE ERCAN HAVALİMANINA GELECEK UÇAKLARLA İLGİLİ AŞAĞIDAKİ UYGULAMA YOLCULAR İÇİN YAPILACAKTIR.

I. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL İZNİ İLE GELEN YOLCULAR YETKİLİLERİN BELİRLEDİĞİ KURALLAR ÇERÇEVESİNDE ELEKTRONİK BİLEKLİK UYGULAMASI KULLANMA ŞARTI İLE KARANTİNA SÜRELERİNİ EV VEYA YETKİLİLERİN ONAY VERECEĞİ LOKASYONLARDA GEÇİREBİLECEKTİR.

II. ELEKTRONİK BİLEKLİK MOBİL UYGULAMA İLE BİRLİKTE KULLANILACAK OLUP AKILLI TELEFON OLMADAN KULLANILAMAYACAKTIR YOLCULARIN UÇAĞA BİNMEDEN ÖNCE GÜVENDE KAL UYGULAMASINI APPLE STORE VEYA GOOGLE PLAYSTOREDAN İNDİREREK TALEP EDİLEN BELGE VE BİLGİLERİ MOBİL UYGULAMAYA GİRMESİ VE OLUŞAN KARE KODU TELEFONU ÜZERİNDEN GÖREVLİYE GÖSTERMESİ GEREKMEKTEDİR.

III. SÜREÇ İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİ İÇİN WWW.KKTCKATRANTİNA.COM ADRESİNİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.

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