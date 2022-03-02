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Yeni Zelanda, Ukrayna’ya silah göndermeyi reddetti

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Yeni Zelanda, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini kınamak için uluslararası toplumla bir araya geldi. Yeni Zelanda lideri Jacinda Ardern, Ukrayna’ya silah göndermeyeceğini söyledi. Başbakan, orada bir boşluk olduğu için insani yardım göndereceğini söyledi.
Yeni Zelanda, Ukrayna’ya silah göndermeyi reddetti

Yeni Zelanda, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini kınamak için uluslararası toplumla bir araya geldi. Yeni Zelanda lideri Jacinda Ardern, Ukrayna’ya silah göndermeyeceğini söyledi. Başbakan, orada bir boşluk olduğu için insani yardım göndereceğini söyledi.

Avustralya dahil birçok ülke Ukraynalıları desteklemek için silah göndermeyi kabul etti. Ardern ayrıca Yeni Zelanda’nın Rus yaptırımları uygulamasına izin verecek bir yasa üzerinde çalışıyor.

Bu süreçte Yeni Zelanda, Rus hükümet yetkililerinin hareketine seyahat yasakları uygulamakla sınırlı kaldı. Ardern, Yeni Zelanda’nın uluslararası yaptırım çabalarına katılmasını sağlayacak bir mevzuat üzerinde çalıştığını söyledi: “Benim beklentim, önümüzdeki hafta hazır bir şeyimiz olacak. Ayrıca diğer siyasi partilerle de paketlerine destek hakkında konuşacağız.”

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