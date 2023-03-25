Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı’na katıldı, HÜDA PAR adayları seçime AKP listelerinden girecek

Varılan uzlaşma doğrultusunda Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Büyük Birlik Partisi (BBP) ile YRP’den oluşan ve genel başkanların imzasını taşıyan Cumhur İttifakı protokolü, parti yöneticileri tarafından YSK'ya sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, cumhurbaşkanlığı seçiminde destek verme kararı alan Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) adayları ise seçime AKP listelerinden girecek.

Cumhur İttifakı'nın protokol metnini AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis ve YRP Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, YSK Başkanı Ahmet Yener'e teslim etti.

AKP ve YRP'nin uzlaştıkları 8 maddelik ittifak protokolünü ise iki partinin genel sekreterleri imzaladı. Ancak YRP nin protokol metninin sadece son maddesi ve imza bölümünü kamuoyu ile paylaşması dikkat çekti.

HÜDA PAR: Milletvekili adaylarını AKP listesinden göstereceğiz

Cumhur İttifakı’nın protokolünü YSK’ya sunduğu saatlerde HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise İstanbul’da basın toplantısı düzenleyerek tutumlarını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ın seçilmesi için çalışacaklarını belirten Yapıcıoğlu, milletvekili adaylarını ise AKP listelerinden göstereceklerini açıkladı.

Ne olmuştu?

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi Cumhur İttifakı’nı genişletme kararı alan AKP, HÜDA PAR ve YRP’ye ittifak önerisi götürmüştü.

Ancak 6284 sayılı kadına karşı şiddetin önlenmesine ilişkin yasanın revize edilmesi, zinanın suç sayılmasını da içeren 30 maddelik talep listesini gündeme getirmesi AKP içinde de tartışma konusu olan YRP ile ittifak görüşmeleri sonuçsuz kalmıştı.

YRP Genel Başkanı Erbakan, Habertürk TV’de “AK Parti bizim mutabakat protokolü imzalanması talebimize sıcak bakmadı” diyerek ittifakın gerçekleşmeme nedeninin 6284 sayılı yasa olmadığını söylemişti.

Ancak Erbakan aynı programda, talep listelerini tartışmaya hazır olduklarını belirterek, “Derlerse ki, bu maddelerde mutabıkız, bunların uygulanması için gayret göstereceğiz, imzalıyoruz derlerse tekrar kurullarımızla değerlendirilip cevap verebiliriz" diyerek görüşmeye açık kapı bırakmıştı.

AKP kulislerinde ise YRP’nin 23 milletvekilliği istemesi nedeniyle uzlaşma sağlanamadığı konuşuluyordu.

Taleplerinin kabul edilmemesi üzerine Erbakan geçen hafta partisinin seçime tek başına gireceğini kendisinin de cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklamış, YSK’ya başvurarak imza sürecini başlatmıştı.

İttifakta uzlaşma sağlanmasının ardından Erbakan cumhurbaşkanı adaylığından çekildi.

Erbakan, partisinin kararını duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı ile kendilerinin daveti üzerine bugün saat 12.00'de bir araya geldik. Partimizin ittifak sürecinde başından itibaren talep ettiğimiz prensipler konusunda uzlaşmaya vardık" dedi.