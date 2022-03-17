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Yeşil Barış Hareketi'nden Hasan Sadıkoğlu'na "olmadı başkan yakışmadı!"

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"Eğer ihaleye çıkılan yer sadece çok amaçlı salon ise.. Bu; ihaleyi alan firmanın günlerdir reklamını yaptığı “Beach Club” projesini reddettiğiniz anlamına mı geliyor?"
Yeşil Barış Hareketi'nden Hasan Sadıkoğlu'na "olmadı başkan yakışmadı!"

İşte açıklama;

İskele Belediye Başkanı bugün gazetelerde yer alan açıklamasında “ihaleye çıkılan yerin sadece çok amaçlı salon olduğunu” iddia ediyor.

İskele Plajı’nda yapılan inşai faaliyetler ile ilgili mücadele eden Sivil Toplum Örgütleri’ni de halkı aldatmaya yönelik, gerçeklerden uzak bilgi vermekle suçluyor ve daha da ileriye gidip yapılan karşı çıkışları belediye seçimlerine yönelik siyasi gaileler ile yapılan müdahale olarak değerlendiriyor.
Olmadı sayın başkan..!
Yakışmadı!

 

Soruyoruz:

1-Eğer ihaleye çıkılan yer sadece çok amaçlı salon ise.. Bu; ihaleyi alan firmanın günlerdir reklamını yaptığı “Beach Club” projesini reddettiğiniz anlamına mı geliyor?

2- Eğer ihale sadece çok amaçlı salon içinse NEDEN kumsala havuz yapılmasına, başka binalar yapılmaya başlanmasına ve beton dökülmesine seyirci kalıyorsunuz?

3- TAMAMI İMARA AYKIRI olan inşai faaliyetler belediye seçimlerine bu kadar kısa süre kalmışken başlıyor ama siyasi gailesi olanın “SİZ” değil de sivil toplum örgütleri olduğuna gerçekten halkın inanmasını mı bekliyorsunuz?

Yeşil Barış Hareketi Yönetim Kurulu

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