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Yeşilköy-Yenierenköy yol kavşağında kaza: 2’si çocuk, 3 kişi yaralandı

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Yeşilköy-Yenierenköy yol kavşağında meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk, 3 kişi yaralandı.
Yeşilköy-Yenierenköy yol kavşağında kaza: 2’si çocuk, 3 kişi yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Mehmet Akmanlar (E-66) yönetimindeki HT 059 plakalı araç ile kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyrettiği sırada kavşağa geldiği zaman anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce batı yönüne doğru dönüşe geçtiği sırada, o esnada anayol üzerinde Yenierenköy istikametine doğru seyreden Monica Sevda Türkmenilli (K-36) yönetimindeki KG 103 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmıştılar.  

 

Kaza sonucu yaralanan KG 103 plakalı araç sürücüsü Monica Sevda Türkmenilli ile araçta yolcu olarak Asena Ann Türkmenilli (K-8) ve Ayana Tomris Türkmenilli (K-6) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. 

Polisin soruşturması devam ediyor. 

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