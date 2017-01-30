Yetki karmaşası, sağlıktan ediyor!

Aşağı Dikmen Ağıllar Bölgesi'ndeki ekmek teknesine gidebilmek için çeşit türlü zorluktan geçen ve hastalıklarla burun buruna yaşayan Yusuf Şensoy isimli vatandaş, "çaresizim" dedi...

Detay Kıbrıs/Ertuğrul Senova

Aşağı Dikmen Ağıllar Bölgesi’ndeki mandırasına gitmek için her gün çeşitli zorluklarla karşılaşan ve mücadele vererek geçimini sağladığı hayvanlarına zar-zor ulaşan Yusuf Şensoy isimli vatandaş “çaresizim” diyerek yetkililere seslendi.

KKTC içerisinde artık alışıla gelmiş bir durum olan “yetki karmaşası” olayının yeni mağdurlarından biri olan Şensoy, gazetemiz Detay Kıbrıs’a ulaşarak sesini duyurmak istedi.

Şensoy, “Dikmendeki mandırama gitmeye çalışırkenki bir günümü sizlerle paylaşmak istedim…” diye başladığı sözlerini “çaresizim” diyerek sonlandırdı.

Ekmek teknesine gitmek için her gün bataklıktan geçmek zorunda kaldığını vurgulayan Şensoy, araçlarının yol yüzünden zarar gördüğünü fakat mandırasına gitmek zorunda olduğunu kaydederek, “gitmesem hayvanlarım aç kalır, onlarda yazık” dedi.

BÖLGEDEKİ DİĞER HAYVANCILARDAN DA ŞİKÂYETÇİ

Bölgede mandırası olan diğer hayvancıların da atık sularını kendi mandırasına doğru yönlendirdiğini iddia eden Şensoy “yetmezmiş gibi ağıllar bölgesinde hayvanı olan arkadaşlar da ineklerinden akan suları benim mandıramın yanına yönlendiriyorlar. Kimse bizlere yardım etmiyor” diyerek feryat etti.

KOLERA OLMAK İSTEYEN MANDIRAMA GELSİN

Aşağı Dikmen Ağıllar Bölgesi’nin hastalık saçtığından yakınan Şensoy, “Kolera olmak isteyen bizim mandıraların olduğu yere gelsin” diyerek, bölgenin çirkefli sular ve ölü hayvanlarla dolduğunu kaydetti.

YETKİ KARMAŞASI YAŞIYOR

Konuyla ilgili olarak Dikmen Belediyesi’ne başvurduğunu belirten Şensoy, belediye başkanının “Ağıllar Bölgesi bize ait değil” cevabıyla karşılaştığını belirterek ardından Kaymakamlığa başvurduğunu fakat ayni cevabı yine aldığını kaydetti.

Son çare olarak Çevre Koruma Dairesi ve Sağlık Bakanlığı’na müracaat ettiğini söyleyen Şensoy, “Bakalım ne olacak. Umarım bir merci, birileri hastalık kapmadan bu işe dur der” diyerek sözlerini sonlandırdı.