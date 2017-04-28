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Yiğit Bulut'tan beklenen açıklama geldi...

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Yiğit Bulut'tan beklenen açıklama geldi...
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarından Yiğit Bulut, TRT'de yayınlanan bir programda KKTC ile ilgili "Türkiye'nin deniz aşırı vilayeti" nitelemesini kullanmıştı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bulut, "sözlerim çarptırıldı" dedi...

Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Yiğit Bulut A Haber canlı yayınında Kıbrıs hakkında yaptığı 'Kuzey Kıbrıs Türkiye'nin denizaşırı bir vilayetidir' ifadesine açıklık getirdi.

Söylenen sözün Avrupa Birliği'nin Kıbrıs'a karşı tutumuna yönelik söylenmiş bir söz olduğunu ifade ederek Türkiye'nin Kıbrıs'a ne kadar bağlı olduğunu göstermek için vurgulanmış cümlelerin bir kısım medya tarafından çarpıtılarak Kuzey Kıbrıs halkını rencide edecek şekilde servis edildiğini ifade etti.

BULUT, CANLI YAYINDA NELER DEMİŞTİ?

“Kıbrıs’ta illegal bir şekilde kurulmuş o Kıbrıs Rum kesiminin hali nice olur o bir soru işareti. AB’nin Ege’deki varlığı nice olur o bir soru işareti. AB’nin Karadeniz ve Akdeniz’deki hali nice olur o bir soru işareti”

“KKTC TÜRKİYE’NİN DENİZ AŞIRI BİR VİLAYETİDİR”

“Kıbrıs adasına Avrupa Birliği bayrağı çekip Schengen vizesiyle mi gideceğiz? Şehitlerimizin ruhu bizi affetmez. Normali KKTC topraklarının Türkiye’nin bir vilayeti olmasıdır. Türkiye’nin deniz aşırı bir vilayetidir.

“ELEKTRİĞİNİ DE SUYUNU DA BİZ VERİYORUZ”

“Bir plakası olur bir valisi olur. Ha orda bir Cumhurbaşkanı olur, Başbakanı olur, Meclisi olur… Masraflarını Türkiye ödüyor sonuçta. Kimse bana hikaye anlatmasın. AB oraya para ödemiyor bize de 1 Euro bile vermiyor. Kıbrıs’a suyu biz veriyoruz, Rumlara da biz veriyoruz, elektriği de biz veriyoruz. Türkiye kendi yoluna gitsin kendi projelerini uygulasın bir süre sonra Rumlar da Yunanistan da Türkiye ile iş yapmak için yanımıza gelirler.“

PEKİ KUZEY KIBRIS SİYASİLERİ NE DEMİŞTİ?

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