Yıldız’lar Cage’de eğleniyor

İki sezondur yaptığı büyük organizasyonlarla tüm dünyanın odak noktası olmayı başaran Cage Club, dünya starlarını misafir etmenin gururunu da yaşatıyor.

İki sezondur yaptığı büyük organizasyonlarla tüm dünyanın odak noktası olmayı başaran Cage Club, dünya starlarını misafir etmenin gururunu da yaşatıyor. Tüm sezon boyunca bir birinden ünlü isimleri ağırlayan Cage Wonderland, her geçen sezon adadaki eğlence çıtasını daha da yükseltiyor.

Bir dönem Fenerbahçe forması ile attığı gollerle bilinen Haim Revivo ile şu anda sarı-lacivertli formayı giyen Valbuena, Türkiye’nin önemli sanatçılarından Mehmet Erdem, dünyaca ünlü Amerikanlı sanatçı Akon ve son olarak da İranlı şarkıcı Arash, Cage Club’da eğlenmeyi tercih etti.

Türkiye'nin önemli ses sanatçılarından Cengiz Kurtoğlu'nun yine sanatçı oğlu Aydın Kurtoğlu, ünlü dizi oyuncusu Oktay Kaynarca, televizyon programcısı Zühal Topal, futbolcu Sergen Yalçın, sanatçı Cem Belevi, oyuncu Şafak Sezer ve bir çok ünlü isim yaz ayında Cage Club'ın eşsiz ambiyansında eğlenenler arasındaydı.