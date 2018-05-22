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Yılın Yeşil Beyni” yarışması için 1 Haziran’a kadar başvuru kabul ediliyor

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Yılın Yeşil Beyni” yarışması için 1 Haziran’a kadar başvuru kabul ediliyor
Yılın Yeşil Beyni” yarışması için 1 Haziran’a kadar başvuru kabul ediliyor

ODTÜ Kıbrıs Kampusu’nun KKTC Cumhurbaşkanlığı desteğiyle yedincisini düzenlediği ve birinci takımın 2 bin Euro ödül kazanacağı lise ve üniversite öğrencilerine yönelik “Yılın Yeşil Beyni” yarışması için 1 Haziran’a kadar başvuru kabul ediliyor.

ODTÜ Kıbrıs Kampusu’ndan yapılan açıklamaya göre yarışma; dünyanın 21. yüzyıldaki en önemli ihtiyaçlarına çözüm üretmek amacıyla Orta Doğu’da kurulmuş özel bir akademik program olan ODTÜ KKK Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Sistemleri Yüksek Lisans Programı çalışmaları sonucunda 2017'de kurulan Sürdürülebilirlik Merkezi (SürMer) tarafından düzenleniyor. Açıklama özetle şöyle:

“Yarışma, yaşamsal üçlü olarak da nitelendirilen çevre, enerji ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği konularında farkındalığı artırmak ve geliştirmek amacıyla düzenleniyor. 2018 yılında Garanti Bankası’nın tanıtım desteğiyle, yarışma lise ve üniversite öğrencilerine yönelik iki kategoride yapılıyor. Yarışmanın sonunda alanın önde gelen araştırmacılarından oluşan seçici jüri her kategori için ilk üçe giren projeleri belirliyor. 1 Haziran tarihinde sona erecek başvurular, sadece internetten yapılıyor.

Bu yıl KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın final organizasyonundaki desteği ile güçlenen yarışmada her iki kategoride finale kalan beşer takım, projelerini, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunda Ekim ayında sunacak.

Yarışma, tüm dünyadan öğrencilere, dünyayı daha yeşil bir yer haline getirmek için katkı sunmaları ve bilimsel yaratıcılıklarını sergilemeleri açısından büyük bir fırsat sunuyor. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Sistemleri Yüksek Lisans Programı koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Carter Mandrik yarışmayla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Dereceye giren öğrenciler ödül kazanmanın yanı sıra çevrenin korunmasına da katkıda bulunacaklar. Yılın Yeşil Beyni yarışması öğrencilerin hayatlarını değiştirmekle kalmayacak, dünyayı da dönüştürecek. Yarışma, katılımcı öğrencilerin ve okulların tanınırlığını artıracak ve daha sürdürülebilir bir dünya için fırsat sunacak. Sürdürülebilirlik, her birimiz için oldukça yüksek öneme sahip bir kavram.”

1 Haziran 2018 tarihinde sona erecek başvuruların ardından jürilerin değerlendirme süreci başlayacak.

Takımlar tek veya iki kişiden oluşabilecek.

Yılın Yeşil Beyni: Üniversite öğrencilerine yönelik uluslararası Yılın Yeşil Beyni yarışmasına katılmak isteyen takımların, çevre, enerji ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği konularında özgün proje önerilerini 2000 kelimeyi aşmayacak şekilde ve kısıtlı sayıda şekil veya tablo ile destekleyerek, İngilizce olarak hazırlamaları gerekiyor. Projelerde sürdürülebilirlikle ilişki, özgünlük, yapılabilirlik, etkinlik, fizibilite analizi ve yazım/çizim kalitesi kriterleri aranıyor. http://www.greenbrain.ncc.metu.edu.tr/tr adresinden yapılan elektronik başvuruların ardından yapılan değerlendirme sonunda, ilk beşe giren takımları oluşturan öğrenciler bireysel olarak ödüllendirilecek. Birinci olan takımın üyeleri 1000’er Euro, ikinci takımın üyeleri 750’şer Euro, üçüncü takımın üyeleri ise 500’er Euro ile ödüllendirilecek. Tüm finalistleri bir de KKTC gezisi bekliyor.

Yılın Genç Yeşil Beyni: Lise öğrencilerine yönelik uluslararası Yılın Genç Yeşil Beyni yarışmasının konusu da yine yaşamsal üçlünün sürdürülebilirliği. Bireysel veya İki lise öğrencisinden oluşturulan takımlar, en fazla 3 şekil ve 1 tablo ile destekleyecekleri ve 1000 kelimeden oluşan özgün projelerini Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlayabilecekler. http://www.greenbrain.ncc.metu.edu.tr/tr adresinden başvuru yapılan yarışmanın birincisi, yine finale kalan beş takımın Eylül ayında ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda yapacağı sunumun ardından belirlenecek. Yarışmada birinci olan takım 1000 Euro, ikinci 750 Euro, üçüncü 500 Euro ve tüm finalistler KKTC gezisi ile ödüllendirilecek.”

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