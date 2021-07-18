Yıllar Sonra Bulunan Picasso Tablosu, Basın Toplantısında Yere Düşürüldü

Yunanistan’da polisin yıllar sonra bulduğu İspanyol ressam Pablo Picasso’ya ait ‘Kadın Başı’ tablosu, basın toplantısı sırasında yere düşürüldü. Toplantıda yetkililerin eldiven takmayıp koruma kurallarına özen göstermemesi de dikkat çekti.

2012 yılında Atina Ulusal Galerisi’nden çalınan tablonun bulunmasından sonra basın toplantısı düzenlendi. Kameralar önünde yere düşen tabloda hasar meydana gelmediği bildirildi. Polisin bulduğu bir diğer tablo ise Hollandalı ressam Piet Mondrian’a ait ‘Stammer’in Değirmeni’ydi. İki tablonun da sergilendiği toplantıda eserler kameraların yoğun flaş ışıklarına da maruz kaldı.

Galeriden tabloları çalan hırsızın ise tutuklandığı açıklandı. Bu kişinin eserleri satmayı hiç düşünmediği belirtildi

Picasso, ‘Kadın Başı’ tablosunu Nazi Almanya’sına karşı direnişi nedeniyle 1949 yılında Yunanistan’a hediye etmişti. Tablo, Picasso’nun sevgilisi ressam Dora Maar’ın portrelerinden birisi olma özelliğini taşıyor.