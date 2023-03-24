YKP: Taşyapı’ya verilen inşaat izni neden iptal edilmedi?

Yeni Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Murat Kanatlı, bugünkü ve geçmiş hükümet temsilcilerini, Taşyapı’ya verilen inşaat izninin neden iptal edilmediğini, neden özel izin verildiğini açıklamaya çağırdı.

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Yüksek İdare Mahkemesinin, Ercan Havalimanı’nın yapı işleri için izinlendirilmiş Taş-Yapı İnşaatın iznini iptal etmesi ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Ercan Havalimanı’nda öngörülen işlerin süresinde bitmemesine rağmen hükümetlerin ilgili sözleşmeyi iptal yönüne gitmemesi nedenlerinin açıklanmasını istedi.

İhalede olan önemli şartlardan birinin de havaalanını inşaatının yetkili ve yetkin bir müteahhit tarafından yapılması olduğuna işaret eden Kanatlı, “Bakanlar Kurulu, özel karar alarak ihaleye tek başına girme hakkı bile olmayan bir şirkete, Taş Yapı’ya yeni Ercan Havaalanı binasını yapma yetkisi verdi” dedi.

Ercan Havalimanı’nın “peşkeş” çekildiğini savunan Kanatlı, ihalenin yer aldığı 2017’den itibaren Bakanlar Kurulu’nda görev yapanların menfaat sağlayarak görevlerini kötüye kullanması olasılığı üzerinden soruşturulması gerektiğini ifade etti.