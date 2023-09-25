  • BIST 8190.86
  • Altın 1682.542
  • Dolar 27.2043
  • Euro 28.9261
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAAlzheimer sıklığı, 65 yaşından sonra her beş yılda iki kat artıyor!

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

»
2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden açıklandı.
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Açıklamayı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) yaptı.

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor.

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini 27 Eylül-3 Ekim 2023 tarihleri arasında yapabilecek. Elektronik kayıtlar ise 27-29 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılabilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borsa haftaya yükselişle başladı25 Eylül 2023 Pazartesi 10:34
  • Çanakkale'de iki araç çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı23 Eylül 2023 Cumartesi 16:38
  • Siirt'te CHP İl Kongresi'nde arbede23 Eylül 2023 Cumartesi 16:33
  • 4 ilde 85 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı23 Eylül 2023 Cumartesi 16:19
  • Sıfır Atık Projesi'nin küreselleşmesi hız kazandı23 Eylül 2023 Cumartesi 15:07
  • 500 yıllık caminin terazisi depremde kaydı23 Eylül 2023 Cumartesi 15:05
  • İstanbul'da 27 ton sahte toz deterjan ele geçirildi23 Eylül 2023 Cumartesi 13:39
  • Ehliyet sınavı beklerken 10 metrelik duvardan düşerek öldü23 Eylül 2023 Cumartesi 13:10
  • Adana'da 8 milyondan fazla makaron ele geçirildi23 Eylül 2023 Cumartesi 12:29
  • Bursa'da orman yangını23 Eylül 2023 Cumartesi 11:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti