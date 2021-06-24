YÖDAK, "Pandemi Sonrası KKTC Yükseköğretiminde Uluslararasılaşma ve Kalite Kültürü” Konulu Webinar Düzenledi

Yükseköğretim Planlama, Denetleme ve Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) dün "Pandemi sonrası KKTC Yükseköğretiminde Uluslararasılaşma ve Kalite Kültürü" konulu webinar düzenledi.

Yükseköğretim Planlama, Denetleme ve Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) dün "Pandemi sonrası KKTC Yükseköğretiminde Uluslararasılaşma ve Kalite Kültürü" konulu webinar düzenledi.

YÖDAK’tan verilen bilgiye göre, online olarak dördüncüsü düzenlenen toplantıya davetli konuşmacı olarak YÖKAK Başkanı Prof.Dr.Muzaffer Elmas ev sahibi olarak YÖDAK Başkanı Prof.Dr.Turgay Avcı, moderatör olarak Prof. Dr. Olgun Çiçek ile KKTC üniversitelerinin rektör ve rektör yardımcıları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, YÖDAK'ın 2021 yılını "Uluslararasılaşma ve Kalite Yılı" ilan ettiğini, bunun bir göstergesi olarak da bu tür etkinlikler vasıtasıyla hem yeni politikaların belirlenmesinin hem de üniversitelerin başarılı uygulamalarının paylaşılmasının hedeflendiğini belirtti.

Özellikle YÖKAK'ın başarılı uygulamalarının KKTC üniversiteleri için de YÖDAK ile yakın iş birliği ve destekleri ile kısa sürede hayata geçirilebileceğini vurgulayan Avcı, YÖDAK olarak, bu yıl yeni uluslararası üyelikler elde edildiğini, başta Avrupa Akreditasyon Konsorsiyumuna (EAC) "Gözlemci Üyelik" ve Amerika'da Yükseköğretim Akreditasyon Konseyi bünyesinde yer alan "Uluslararası Kalite Grubuna" üyelik olmak üzere Avrupa Kalite Güvence Ajansları Birliği (ENQA) "Tam üyelik" başvuru yapıldığını bildirdi.

YÖDAK Başkanı Turgay Avcı, YÖDAK Yasası gereği bünyesinde oluşturulması gereken "Kalite Güvence Ajansı'nın" kurulması için çalışmaların başlatıldığını da açıkladı.

Avcı, Eylül 2021 döneminde üniversitelerde yüz yüze eğitime başlanması için gerekli hazırlık ve çalışmaların koordine edildiğini ve üniversitelerinde bu kararlılıkta çalışmalara katkı koyduğunu vurguladı.

Toplantıda, davetli konuşmacı olan YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas ise, Türkiye'deki ve dünyadaki genel durumu değerlendirerek, KKTC yükseköğretiminin uluslararasılaşma anlamında iyi bir konumda olduğunu ve avantajlarını artırarak sürdürebileceğini belirtti.

Elmas, KKTC üniversitelerinin, YÖDAK koordinasyonu ile yerel ve uluslararası akreditasyonlarını geliştirdiğini ve kurumsal akreditasyonların artması ile program kalitesinin de gelişeceğini vurguladı.

YÖDAK açıklamasına göre, toplantıya katılan üniversite üst düzey yöneticileri de pandemi sürecinin başarılı bir şekilde en az hasarla geçirildiğini ve pandemi sonrası dönem için uluslararasılaşma ve kalite konularına önem vereceklerini söyledi.

Üniversite yetkilileri, bu konuda YÖDAK ile iş birliği ve koordinasyonun önemini vurgulayarak yüz yüze eğitim için Eylül 2021 hazır olduklarını belirtti.