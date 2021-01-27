Yoğun bakımdaki hastalar genç yaşta!

Tıp-İş Yönetim Kurulu Üyesi ve Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Şükrü Onbaşı, yoğun bakımda şuan 7 hastanın olduğunu, sayının 8-9’a ulaşması halinde hemşire sayısının yetersiz kalacağını söyledi.

Onbaşı’nın açıklamaları şöyle;