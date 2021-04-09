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YÖK'ten yeni düzenleme: Yatay geçiş şartları değişti

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yurt dışı yükseköğretim kurumları diploma denklikleri ile yatay geçiş işlemlerindeki suistimallerin engellemesine yönelik düzenleme yapıldı.
YÖK'ten yeni düzenleme: Yatay geçiş şartları değişti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yurt dışı yükseköğretim kurumları diploma denklikleri ile yatay geçiş işlemlerindeki suistimallerin engellemesine yönelik düzenleme yapıldı.

Düzenlemeye göre, dünya sıralamasında ilk 400'de yer alan bir üniversitede kayıtlı öğrenciler, gerekli şartları taşıyorsa yatay geçiş yapabilecek. Bunun dışındakiler için yatay geçiş şartları ortaöğretimini tamamladıkları ülkeye göre değişecek.

Ortaöğretimini Türkiye’de tamamlayanların, merkezi sınava girmesi ve yatay geçiş için başarı puanı sıralaması şartını sağlamış olması gerekecek.

Ne olmuştu?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK),özellikle yurt dışında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerinin mağdur olmaması için yatay geçiş işlemlerinde bazı kolaylıklar sağlandığını; ancak alınan bu kararların birtakım kişi ve çevrelerce suistimal edildiğini belirterek, bazı üniversiteler hakkında işlem başlatıldığını, bazı üniversitelerdeki sorumlular hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunulduğunu duyurmuştu.

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