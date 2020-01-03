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Yol Yoksa Seyrüsefer da yok! Eylemler için Whatsapp komiteleri kuruluyor

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Yol Yoksa Seyrüsefer da yok! Eylemler için Whatsapp komiteleri kuruluyor
Yol Yoksa Seyrüsefer da yok! Eylemler için Whatsapp komiteleri kuruluyor

Bir grup vatandaş Sosyal Medya’da yolların yapılmaması halinde seyrüsefer ödememek için grup oluşturdu.

Yeni yıl itibariyle harçlara gelen zammın ardından, vatandaşlar isyan noktasına geldi. Bir grup vatandaş Facebook üzerinden “yol yoksa seyrüsefer da yok” isimli grup kurdu.

Grup kurulalı 24 saat olmadan 10 binin üzerinde takipçi sayfaya üye oldu. Yollar yapılmadığı sürece seyrüsefer ödemeyeceklerini dile getiren vatandaşlar, eylem çağrısında bulunuyor.

İlçe ilçe Whatsapp komiteleri kuruluyor.

Sosyal medyadan eyleme destek artıyor

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