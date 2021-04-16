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Yolsuzlukla mücadele tavsiyelerine en az uyan ülke Türkiye seçildi

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Türkiye, Avrupa Konseyi’nin yolsuzlukla mücadele tavsiyelerine en az uyan ülke ‘seçildi.’
Yolsuzlukla mücadele tavsiyelerine en az uyan ülke Türkiye seçildi

Türkiye, Avrupa Konseyi’nin yolsuzlukla mücadele tavsiyelerine en az uyan ülke ‘seçildi.’

46 üyeli Avrupa Konseyi’ne bağlı Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu’nun (GRECO) ‘Milletvekilleri, Hakim ve Savcılarla İlgili Yolsuzluğun Önlenmesi’ başlıklı raporuna göre 2019 yılında GRECO’nun verdiği 31 tavsiyenin yüzde 74,2’sini yerine getirmedi, 19,4’ünü kısmen yerine getirdi; sadece yüzde 6,5’ini tamamen uyguladı.

Tavsiyelerin en çok dikkate alındığı grup 12 tavsiyenin yüzde 8,3’üne uyulan Savcılar ve Hakimler grupları olurken, milletvekilleriyle ilgili yedi tavsiyenin hiçbirine uyulmadı.

Bu karneyle Türkiye 46 ülke arasında son sırada yer aldı.

Tam uyan tek ülke Norveç

Rapora göre 2019 yılında GRECO’nun tüm tavsiyelerine uyan tek ülke Norveç.

Tavsiyelerin yüzde 70’ine uymayan Avusturya da Türkiye’yi izleyen sondan ikinci,

GRECO’nun Türkiye’nin değerlendirildiği ‘Uyum ve Ara Uyum’ başlıklı önceki raporunda Türkiye’deki yapısal düzenlemelerin yargıç ve hakimlerin bağımsızlığına zarar verdiğine dikkati çekilmişti. Bu düzenlemelerin ‘yargıç ve hakimleri iktidar ve siyasete karşı bağımsızlıkta eskiye oranla daha sıkıntılı bir duruma soktuğu’ uyarısında bulunulmuştu.

Türkiye’de milletvekilleri ile yargı mensupları arasında yolsuzluğun önlenmesi için hükümetin somut önlemler almadığı eleştirisi yapılmış ve ‘genel anlamda durumun tatmin edici olmadığı’ belirtilmişti.

Üyelerinin yolsuzlukla mücadele standartlarına uyumlarını izleyerek yolsuzlukla mücadele kapasitelerini geliştirmeyi amaçlayan GRECO, devletlerin ulusal yolsuzlukla mücadele politikalarındaki eksiklikleri tespit etmesine yardım amacıyla yasal, kurumsal ve pratik reformları teşvik ediyor.

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