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Yön ve sürat tabelaları halkı yanıltıyor!..

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KKTC’nin Karayollarında, sürat tahditi ile yön ve şehir isimlerini belirten tabelalarda birçok yanlışlıkların olduğu gözlemlendi.
Yön ve sürat tabelaları halkı yanıltıyor!..

Taner ULUTAŞ

Sürat tahditini belirleyen bazı tabelaların ağaçların arkasına gizlenmesinin yanısıra,  dönüş işaretlerini belirten tabelaların da yanlış olduğu belirtiliyor. İsmi bizde mahfuz bir vatandaş yaptığı açıklamada, “Bu tabelaların olduğu sence hangi ülke ve bu trafik işaretlerindeki çelişki nedir söylermisiniz? Birçok yanlışlar ile dolu tabelalar birçok yolda var dedi. 

Ayni kaynak açıklamasına devamla, “Bu tableların olduğu yer Girne değirmenlik dağ yolu. Bu tabelâlardan en az 10 tane var. Hem gidişte hem dönüşte bu tabelalara rastlamak mümkündür. Bu yanlış tabelalara uysak Allah acısın bizi sonumuz feci olur. İlgi ve yetkililere bu uyarıyı yapmalı ve gerekli düzeltmeleri yapmalıyız” ifadesinde bulundu.

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