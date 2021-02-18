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Yönlüer: Arıklı tarafından "Görevden Alındığımı" sosyal medyadan öğrendim

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YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı tarafından Başkanlık Divanından görevden alınan Yönlüer açıklama yaptı...
Yönlüer: Arıklı tarafından "Görevden Alındığımı" sosyal medyadan öğrendim

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı tarafından Başkanlık Divanından görevden alınan Yönlüer açıklama yaptı...

İşte açıklama;

Kıymetli dava arkadaşlarım,
Mevcut Genel Başkanımız Sn. Erhan Arıklı’nın, beni Genel Başkan Yardımcılığı görevinden aldığını sosyal medya üzerinden öğrenmiş bulunmaktayım. Bu durum tarihin akışı içerisinde fevkalade basit bir olaydan ibarettir. Makamlar ve mevkiler geçici olup, aslolan davamızdır. YDP ile aramızdaki bağ makamdan öte gönül bağıdır. Dolayısıyla istifa etmem söz konusu değildir. Değişen sadece makamlardaki isimlerdir. Bu vesileyle Yerime atanan Orhan Hunç kardeşime de yeni görevinde başarılar dilerim. Gün geçtikçe güçlenen partimiz içerisinde huzuru, sükûneti muhafazaya her zamankinden daha fazla gayret etmeliyiz. KKTC’de halkımızın büyük bir bölümünün partisi olan YDP ve onun davası bu karardan zerre kadar etkilenmeyecektir. Bundan sonraki süreçte daha büyük bir gayret ve özveriyle daha güçlü bir YDP için çalışmaya devam edeceğimi sizlere bildirmekten mutluluk duyarım.

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