YSK Başkanı İstanbul'da İmamoğlu'nun zaferin mi açıkladı?

YSK Başkanı Güven, "Şu an itibarıyla Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 bana gelen rakam. Binali Bey'in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette. İtiraz süreçleri devam ediyor." dedi.

Türkiye'de gerçekleşen seçimler ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklaması yeni bir polemik başlattı.

İstanbul'da seçimi İmamoğlu mu kazandı?

Anadolu Ajansı haberi şöyle duyurdu;

YSK Başkanı Sadi Güven, "Şu an itibarıyla Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 bana gelen rakam. Binali Bey'in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette. İtiraz süreçleri devam ediyor." dedi. Güven, "Şu an itibarıyla yüzde 80'in üzerinde sandık sonuç tutanağını, sayım döküm cetvelini, ilçe birleştirme tutanaklarını partilerle paylaştık." ifadelerini kullandı. "31 bin 102 sandık sisteme tanımlandı" YSK Başkanı Güven, "Şu an itibarıyla 31 bin 102 sandık sisteme tanımlandı, 84 sandık itiraz nedeniyle sisteme taranmamış vaziyette." diye konuştu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, dün yapılan yerel seçime dair açıklamalarda bulundu. Anadolu Ajansı üzerinden süren 'veri paylaşımı' tartışmasına değinen Güven, "AA benim müşterim değil, benden veri almıyor. AA 90'lara geldiğinde ben daha yeni veri giriyordum" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, dün yapılan yerel seçime dair değerlendirmelerde bulundu.

Sandık sonuçlarına itiraz sürecinin başladığını belirten Güven, Anadolu Ajansı üzerinden süren 'veri paylaşımı' tartışmasına da değindi.

Güven, "AA benim müşterim değil, benden veri almıyor. Nereden veri alıyor bilmiyorum. Benim üzerimden polemik yaratılmasın. AA 90'lara geldiğinde ben daha yeni veri giriyordum" ifadesini kullandı.

Güven, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışına ilişkin olarak da konuştu: "Şu an itibarıyla Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 bana gelen rakam. Binali Bey'in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette. İtiraz süreçleri devam ediyor. Şu an itibarıyla yüzde 80'in üzerinde sandık sonuç tutanağını, sayım döküm cetvelini, ilçe birleştirme tutanaklarını partilerle paylaştık. Şu an itibarıyla 31 bin 102 sandık sisteme tanımlandı, 84 sandık itiraz nedeniyle sisteme taranmamış vaziyette."