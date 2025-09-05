  • BIST 10778.56
KKTC’de “Askeri Bölgeyi İhlal” suçlamasıyla tutuklanan 5 Kıbrıslı Rum’un 13 günlük tutukluluk kararı Yüksek Mahkeme tarafından bozuldu.
Yüksek Mahkeme, 5 Kıbrıslı Rum’un 13 günlük tutukluluk kararını bozdu

Özgür Gazete'nin canlı yayınından elde edilen bilgilere göre, KKTC’de 5 Kıbrıslı Rum hakkında açılan iki davadan biri olan “Askeri Bölgeyi İhlal” suçlamasında, askeri mahkemenin verdiği 13 günlük tutukluluk kararı Yargıtay tarafından bozuldu.

Askeri mahkeme, zanlılardan birinin Akyar geçiş noktasından kimlik göstermeden geçtiği ve diğerlerinin ona yardım ettiği iddiasıyla 13 gün süreyle tutuklu kalmalarına karar vermişti.

Ancak Yüksek Mahkeme, bu kararın hatalı olduğuna hükmetti.

Yüksek mahkeme, zanlının “gizlice” geçtiği yönündeki iddianın yalnızca geçiş noktasındaki sivil görevlinin ifadesine dayandığını, bunun da özgürlüğü kısıtlamaya yeterli olmadığını belirtti.

Karar neticesinde, zanlıların 200 bin TL nakdi teminat, yurtdışına çıkış yasağı ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Ancak 5 Kıbrıslı Rum’un diğer davaları devam ettiği için henüz serbest değiller.

Zanlıların 10 Eylül’de yeniden mahkemeye çıkarılmaları ve tutuksuz yargılanma talebinde bulunmaları bekleniyor.

