Trump duyurdu: Zelenskiy ve Putin bir araya gelecek

Yüksek Mahkeme: AB Sözcüsü'nün açıklaması KKTC yargısında derin hayal kırıklığına yol açtı

AB Sözcüsü’nün KKTC yargısını tanımadığına ilişkin açıklamasına tepki gösteren Yüksek Mahkeme, bağımsız KKTC yargısında derin hayal kırıklığı yaşandığını belirtti.
Yüksek Mahkeme: AB Sözcüsü'nün açıklaması KKTC yargısında derin hayal kırıklığına yol açtı

Yüksek Mahkeme Avrupa Birliği (AB)Sözcüsünün  KKTC yargısını tanımadığına ilişkin açıklamasının bağımsız KKTC yargısında derin hayal kırıklığına yol açtığını ifade etti; AB’nin TAIEX Ofisi aracılığıyla yıllarca KKTC yargısı ile eğitim ve seminer çalışmalarında işbirliği yaptığını anımsattı.

Yüksek Mahkeme tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının yıllardır yargı erkini kullanan bağımsız ve tarafsız KKTC Mahkemeleri’nin sadece anayasa ve yasaların verdiği yetki ve yargıç bağımsızlığı ile çalışmalarını yürüttüğüne vurgu yapıldı.

Yüksek Mahkeme’nin Yargıtay tarafından görüşülme aşamasında olan bir yargısal işlemle ilgili tüm tarafları saygı göstermeye davet ettiği kaydedilen açıklamada, KKTC yargısının anayasal ilkeler ve evrensel kurallar çerçevesinde çalışmalarını yürüteceğini temin ettiği belirtildi.

Yüksek Mahkeme’nin konuyla ilgili yazılı açıklaması şöyle:

“Dün basında yer alan Avrupa Birliği sözcüsünün açıklamasını derin bir hayal kırıklığı ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Kıbrıs Türk halkının yıllardır yargı erkini kullanan bağımsız ve tarafsız KKTC Mahkemeleri sadece anayasa ve yasaların verdiği yetki ve yargıç bağımsızlığı ile çalışmalarını yürütmektedir.

Sanıkların davaları görüşülürken hazır olmalarını sağlamak amacıyla zaman zaman tahkikat aşamasında tutuklu yargılanmasına ilişkin mahkemelerin teminat emirleri verme yetkileri bulunmaktadır.  Bu gibi tedbir niteliğindeki emirler tüm dünyada birçok ülke mahkemesi tarafından uygulanmaktadır ve adil yargılanma kurallarına uygun tedbir niteliğindedir.

Nitekim ülkemizde işlendiği iddia olunan suçlarla ilgili birçok kez hükümsüz tutuklu olarak kişilerin yargılanmasına karar verilmektedir.

Beş Kıbrıslı Rum vatandaşın işlediği iddia olunan suçla ilgili başlatılan tahkikat sonucunda iki farklı mahkemenin verdiği zanlıların hükümsüz tutuklu olarak yargılanmaları kararı bir yargı kararıdır ve istinaf edildiğinden bu aşamada Yargıtay huzurunda görüşülmek üzere gündemde bulunmaktadır.

Ülkemizde ilk derece mahkemelerinin verdiği her karar istinaf edilebilmektedir ve Yargıtay olarak oturum yapan Yüksek Mahkeme  denetiminde bulunmaktadır.

İstinaf aşamasında görüşülmekte olan ve henüz neticelenmeyen bir dava ile ilgili yorum yapılması, telkinde bulunulması dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de uygun görülmemektedir.

Bu nedenle Yargıtay tarafından görüşülme aşamasında olan bir yargısal işlemle ilgili tüm tarafları saygı göstermeye davet ederiz.

Bunun yanında KKTC yargısı ile yıllarca Taiex ofisi ile eğitim ve seminer çalışmalarında birlikte işbirliği yapan Avrupa Birliği'nin KKTC yargısını tanımadığına ilişkin tek taraflı bir değerlendirme sonucu yaptığı açıklamanın Kıbrıs Türk halkı adına yargı faaliyetini yürüten bağımsız KKTC yargısında derin hayal kırıklığına yol açtığını ifade etmek isteriz.

KKTC yargısı anayasal ilkeler ve evrensel kurallar çerçevesinde çalışmalarını yürüteceğini temin eder, herkesin yargısal faaliyetlere ve yargıç bağımsızlığına saygı göstermesini beklediğimizi ifade ederiz.”

