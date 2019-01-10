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Yüksek Yayın Kurulu, BRTK ve BTHK ile ortak çalışmalarını sürdürüyor

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Yayın Yüksek Kurulu (YYK), Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) ve Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu (BTHK), sayısal yayınlar konusunda ortak çalışmalarını sürdürüyor.
Yüksek Yayın Kurulu, BRTK ve BTHK ile ortak çalışmalarını sürdürüyor

Bu çerçevede Olgun Üstün başkanlığında YYK binasında düzenlenen toplantıya, BRTK Müdürü Aysu Basri Akter ile kurum yetkilileri Yusuf Sucuoğlu, İhsan Toz ve BTHK Başkanı Doç. Dr. Kadri Bürüncük ile kurum yetkilisi Mehmet Cezar katıldı. Toplantıda, YYK Koordinatörü Ferhat Atik de hazır bulundu.

Toplantıda, ülke yayıncılığının yeni bir döneme başlayabilmesi amacıyla YYK’nın sayısal yayınlar konusunda aldığı kararlar ve yayıncılık teknolojisi üzerinde karşılıklı bilgi paylaşımında bulunuldu.

Hatırlanacağı üzere YYK’nın 28 Kasım’daki toplantısında, üniversite ve yeniden iletim yayınları hariç, kamu ve özel kuruluşların Karasal Analog TV yayınlarının sonlandırılması ve sadece Sayısal TV (DVBT) yayınlarının devam etmesi kararı alınmıştı. Ayrıca, Bölgesel olarak Analog TV yayını yapan üniversitelerin Yerel TV yayınlara geçerek rektörlüklüklerinin bulunduğu ilçelerde yayın yapması ve yeniden iletim yöntemiyle Analog Karasal TV yayını yapan kuruluşların ise Sayısal TV paketine alınması da karara bağlanmıştı.

Buna göre, kamu ve özel Karasal Analog TV yayınlarının, üniversite ve yeniden iletim yayınları hariç olmak üzere 31 Mart 2019 tarihinde tamamıyla sonlandırılacak.

Karasal Sayısal yayınlara devam etmek isteyen kuruluşların 31 Mart 2019 tarihine kadar 39/97 sayılı yasaya uygun şekilde Kurul’a Sayısal Karasal TV Lisansı için başvuruda bulunmaları gerekiyor.

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