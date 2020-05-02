Yüksekten Düşme

01.05.2020 tarihinde saat 19.00 sıralarında Lefkoşa’da sakin Farrah AHMED(K-24) isimsiz
sokak üzerinde bulunan kalmakta olduğu apartmanın yatak odasındaki pencere içerisinde oturduğu bir sırada dengesini kaybederek yaklaşık 6,90 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.