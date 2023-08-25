Yunan Sahil Güvenliği, Sabancı çiftinin kazasını inceliyor

Yunanistan'da tatilde olan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı'nın deniz kazasına ilişkin Yunanistan Sahil Güvenlik yetkilileri açıklama yaptı.

DHA'nın haberine göre yapılan yazılı açıklamada, "Leros ve Lipsi Liman Başkanlıkları dün akşam Birleşik Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından, güneydeki bölgede, içinde altı yabancının (4 Türk, 1 Güney Afrika ve 1 İngiltere vatandaşı) bulunduğu Malta bandıralı E/P-T/R yüksek hızlı deniz taşıtının bir kayayla çarpışması ve bunun sonucunda iki kişinin ağır, bir kişinin de hafif yaralanmasıyla sonuçlanan bir olay hakkında bilgilendirildi. İki devriye teknesi kaza bölgesine intikal etti ve yaralılara yardımcı oldu. Yaralılar Leros Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı. Hastaneye götürülen kişilerden dördü tıbbi tedavilerinin ardından aynı gün taburcu edilirken, Türk vatandaşı olan bir erkek ve bir kadın Türk bandıralı özel bir yüzer ambulansla Türkiye'ye nakledildi" denildi.