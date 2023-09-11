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Yunanistan Başbakanı, sel zararlarının karşılanması için AB'den yardım isteyecek

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sel felaketinin yol açtığı zararın tazmin edilmesi için Avrupa Birliğine (AB) başvuracağını bildirdi.
Yunanistan Başbakanı, sel zararlarının karşılanması için AB'den yardım isteyecek

Afet bölgesine ziyarette bulunan Miçotakis, Larisa'daki kriz merkezinde yaptığı açıklamada, bugün İklim Krizi ve Sivil Koruma, Sağlık, Tarım ve Aile Bakanlıkları yetkilileri ile yapılan toplantıda "kamu sağlığı" konusunun ön plana çıktığını aktardı.

Miçotakis, sel mağdurlarına devletin mutlaka yardım eli uzatacağını söyleyerek, "Salı sabahı, liderlik edeceğim hükümet heyetiyle Strazburg'a giderek AB Komisyonu Başbakanı (Ursula von der Leyen) ile görüşüp Avrupa'nın, bu büyük afetle başa çıkabilmek adına ciddi bir mali destek alabilmemiz için ülkemize nasıl destek olabileceğini konuşacağım" dedi.

Sel mağdurlarına devletin mali destekte bulunacağını dile getiren Miçotakis, kamu sağlığının korunması için de bir dizi tedbir alınacağını kaydetti.

Bölgede sel nedeniyle telef olan hayvanların kamu sağlığına ciddi zarar oluşturabileceğine ilişkin endişeleri hatırlatan Miçotakis, telef olan hayvanların yakılacağını ya da sağlık koşulları göz önünde bulundurularak gömüleceğini aktardı.

"Afet bölgesinde Batı Nil Virüsü vakaları"

Miçotakis, afet bölgesinde Batı Nil Virüsü vakalarının da olduğunu, Sağlık Bakanlığının böcek ve haşere ile mücadele konusunda da çalışmalar yürüteceğini ifade etti.

Bölgeye şehir şebeke suyu vermede yaşanan zorlukların telafi edilmesi için yaklaşık bir hafta zamana ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Miçotakis, bölge halkını sadece şişelenmiş içme suları içmeleri yönünde uyardı.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığına bağlı çalışan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, salı günü başlayan şiddetli yağışlarla ortaya çıkan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Afet bölgesinde Miçotakis protesto edildi

Yerel basının aktardığı bilgilere göre, sel mağdurları Larisa'da Miçotakis'e karşı protesto eylemi düzenledi.

Polis kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı. Polis ve eylemciler arasında çıkan arbedede 9 polis yaralandı, 20'nin üzerinde eylemci gözaltına alındı.

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