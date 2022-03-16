  • BIST 2.088,80
  • Altın 901.528
  • Dolar 14.6457
  • Euro 16.1142
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKA125 kişilik "Yangın Hazır Kuvvet Ekibi" kurulacak

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Türk karşıtı bir politika izlemiyoruz

» »
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Türk karşıtı bir politika izlemiyoruz
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Türk karşıtı bir politika izlemiyoruz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan'ın, dış politikasını Türkiye karşıtlığı üzerine kurmadığını söyledi.

 

Yunanistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile imzaladığı dış politika ve savunma iş birliği anlaşmasının onaylanmasına ilişkin meclis görüşmelerinde konuşan Dendias, Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

 

Yunanistan'ın dış politikasının sadece Türkiye'ye bağlı olarak belirlenmediğini belirten Dendias, Yunanistan'ın kendi ulusal öncelikleri, ulusal çıkarları ve prensipleri olan bir dış politika izlediğini kaydederek, "Türk karşıtı bir politika izlemiyoruz." diye konuştu. Dendias, BAE ile imzalanan anlaşmanın Türkiye ile ilişkilendirilmemesi gerektiğini savunarak, "Lütfen ülkemizin yaptığı her şeyi Türklük karşıtlığı gibi bir merceğin altında yorumlamayın." dedi.

 

Aksine, Yunanistan'ın, dost ve müttefik ülkelerin Türkiye ile konuşmasını istediğini vurgulayan Dendias, bunun, Türkiye'nin olduğu kadar Yunanistan için de daha faydalı olacağı değerlendirmesinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna: Ordumuz karşı taarruza geçti16 Mart 2022 Çarşamba 14:21
  • Hollanda Savunma Bakanı: Ukrayna'ya silah tedarik etmeyi sürdüreceğiz16 Mart 2022 Çarşamba 13:46
  • Rusya-Ukrayna savaşı… Putin’e bir darbe daha: Dördüncü Rus general öldürüldü16 Mart 2022 Çarşamba 13:31
  • Lavrov: Türkiye ve İsrail'in arabuluculuk tekliflerine olumlu bakıyoruz16 Mart 2022 Çarşamba 13:19
  • Almanya’da benzin ve gaz destek paketi16 Mart 2022 Çarşamba 13:06
  • Ukrayna Savunma Bakanlığı: 13 bin 800 Rus askeri öldürüldü16 Mart 2022 Çarşamba 12:38
  • Ukrayna'daki saldırılarda FOX News kameramanı hayatını kaybetti15 Mart 2022 Salı 20:50
  • NATO’dan Çin’e ‘Rusya’ Çağrısı15 Mart 2022 Salı 18:45
  • Almanya Başbakanı Scholz, Rusya-Ukrayna Savaşında Derhal Ateşkesin Sağlanması Çağrısı Yaptı15 Mart 2022 Salı 18:09
  • AB’nin Yeni Yaptırımları Rus Zenginlere Darbe Vuracak15 Mart 2022 Salı 16:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti