  • BIST 98.182
  • Altın 187,330
  • Dolar 4,4860
  • Euro 5,3019
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

Yunanistan ile geri kabul anlaşmasını durdurduk

»
Darbe girişimi sonrası Yunanistan’a kaçan sekiz askerden tutuklu bulunan son dördünün tahliye edilmesi üzerine Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan ile ikili geri kabul anlaşmasını durdurduklarını açıkladı.
Yunanistan ile geri kabul anlaşmasını durdurduk

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile imzalanan ikili geri kabul anlaşmasının durdurulduğunu açıkladı. Çavuşoğlu, bu kararın 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişimi sonrasında Yunanistan'a kaçan sekiz askerden tutuklu bulunan dördünün hafta başında serbest bırakılmasından sonra alındığını belirtti.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Antalya'da bölgesel gazeteciler ile buluşan Çavuşoğlu, Yunanistan’daki askerlerin tahliye edilmesinin sorulması üzerine "AB ile bir göçmen anlaşması var. Bu uygulanıyor. Bir de Yunanistan ile ikili geri kabul anlaşmamız var. Şu anda o geri kabul anlaşmasını durdurduk” dedi.

Yunanistan hükümetinin konuyu "gerçekten” çözmek istediğini belirten Çavuşoğlu, Yunanistan’ın aynı zamanda batıdan “çok ciddi baskı” gördüğünü ifade etti. Çavuşoğlu, "Yunanistan'da hükümet gerçekten bu konuyu çözmek istiyor. Fakat aynı zamanda görüyoruz ki Yunanistan'a Batı'dan çok ciddi baskı var. Hele hele Yunan yargıçlara. Onlar diyor ki Yunan yargıçlar bağımsız. Ama biz biliyoruz ki onlara Batı'dan çok baskı var” diye konuştu. Çavuşoğlu, Yunanistan’da alınacak son mahkeme kararından sonra da Yunanistan'a yönelik çalışmalara devam edeceklerini açıkladı.

AB ile yapılan anlaşma

2015'te Türkiye üzerinden çoğunluğu Suriyeli olan göçmenlerin Avrupa'ya akın etmesinden sonra 2016 yılında Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında geri kabul anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşma kapsamında 20 Mart 2016'dan sonra Türkiye'den Yunanistan'a giden göçmenlerin Türkiye'ye iade edilmesine karar verilmişti. Bunun karşılığında AB, Türkiye'ye geri gönderilen her göçmen için Türkiye'deki kamplarda yaşayan bir Suriyeli mülteci almayı kabul etmişti. Ayrıca AB, Türkiye'deki Suriyelilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için Türkiye'ye 3 milyon euro artı 3 milyon euro olmak üzere toplamda 6 milyon euro ödemeyi kabul etmişti.

Çavuşoğlu'nun bahsettiği Yunanistan ile ikili geri kabul anlaşması ise iki ülke arasında 2001 senesinde imzalanan ve 2002 senesinde Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla yürürlüğe giren "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suç ile, Özellikte Terörizm, Örgütlü Suçlar, Yasadışı Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ve Yasadışı Göç ile Mücadele” isimli anlaşmadır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Türkiye’de 8 siyasi parti ve bağımsızlarla 4,851 aday var06 Haziran 2018 Çarşamba 16:48
  • Son dakika: Soruşturma başlatıldı...06 Haziran 2018 Çarşamba 16:41
  • Avrupa'da sandıklar hazır06 Haziran 2018 Çarşamba 14:55
  • Boğaziçili öğrencilerin davası başlıyor06 Haziran 2018 Çarşamba 09:20
  • Yeniden yapılandırma başvurularını almaya başladık05 Haziran 2018 Salı 13:36
  • Türkiye ve ABD Menbiç konusunda anlaştı05 Haziran 2018 Salı 13:22
  • Aydınlık çizeri Erdoğan'a hakaretten tutuklandı05 Haziran 2018 Salı 11:57
  • Demirtaş: "Dosyalarıma bakan bazı hakimler, intihar noktasına geldi"04 Haziran 2018 Pazartesi 09:07
  • Ankara-Washington hattında çözüm umudu var mı?03 Haziran 2018 Pazar 20:44
  • Entegrasyon'dan bahsedilmesi de çok yanlış03 Haziran 2018 Pazar 17:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti