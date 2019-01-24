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Yunanistan'da Maduro'ya destek!

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Yunanistan'da hükümetteki sol ittifak SYRIZA partisi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek mesajı verdi.
Yunanistan'da Maduro'ya destek!

Eski İçişleri Bakanı ve SYRIZA Merkez Kurul Başkanı Panos Skourletis,  Venezuela'nın Atina Büyükelçisi Farid Fernandez ile görüşmesinin ardından yazılı  açıklama yaptı.

Skourletis, Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri  Juan Guaido'nun kendini başkan ilan ederek mayıs ayındaki seçim sonuçlarına karşı  geldiğini belirterek "SYRIZA, Venezuela'nın meşru Devlet Başkanı Nicolas  Maduro'ya tam desteğini ve dayanışmasını sunuyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu durumun hükümeti istikrarsızlaştırarak ülkenin devlet  başkanını yasadışı olarak göstermeyi hedeflediğine vurgu yapan Skourletis, bu  faaliyetlerin hükümet ve muhalefet arasında kurulması gereken açık diyalogla  bağdaşmadığını kaydetti.

Skourletis, iki taraftan da ölümlerin sona ermesi temennisinde  bulundu.

Guaido, Devlet Başkanı Maduro hükümetini tanımadıklarını belirterek  kendisini "geçici başkan" ilan etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamada, Guaido'yu ülkenin  "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını duyurmuştu. Bunun üzerine bazı ülkeler  ABD ile aynı yönde karar alırken aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler  ise bu karara tepki göstermişti.

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